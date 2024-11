Cierre reñido y sin claridad de que haya ganador en EU

“Ganaremos”, confía Harris en la recta final

La aspirante demócrata, Kamala Harris, cerró su último acto de campaña nocturno con la confianza de una victoria para convertirse en la primera presidenta de la potencia.

Aunque se reconoce que no es seguro que haya un ganador en los próximos días, evidenciando el empate a 48 puntos con el conservador, según una encuesta de Ipsos, reiteró el llamado a la población a ejercer su derecho al voto para decidir el futuro de EU, como ya lo hicieron por adelantado, 78 millones de residentes.

Frente a simpatizantes en Pensilvania se mostró optimista, pese a una contienda más que cerrada, pues atajó que la entidad será clave al indicar que si gana ahí “lo ganamos todo”, con un impulso de su lado. Y refirió que no hay duda en la posibilidad de vencer a Trump a tres meses de sumarse a la contienda como aspirante presidencial, pues en ese estado le lleva ligera ventaja e insistió que sería muy peligroso darle al conservador cuatro años más de poder, ahora “sin límites”, por la inmunidad que le garantizó la Corte.

Tras una agenda apretada con mítines consecutivos y simultáneos, al transmitir su mensaje a otros estados, la exfiscal en San Francisco refrendó que está lista para asumir el reto como líder y ratificó su compromiso con los latinos al visitar un restaurante puertorriqueño, un claro guiño al oponente, sin aludirlo, pues en la recta final lo llamó “el otro tipo”.

En este cierre, resalta que la número dos de la nación fue arropada por artistas de talla internacional, como las cantantes Lady Gaga y Katy Perry, quien reconoció el apoyo de la vicepresidenta a las mujeres, Oprah Winfrey y el rapero puertorriqueño Fat Joe, mientras que el vocalista de los Rolling Stones, Mike Jagger, reveló que sus hijos votarán por la líder liberal.

En tanto, su campaña se vuelca en calmar los amagos de la oposición sobre supuestos riesgos electorales esta noche al sostener que EU tiene “las elecciones más justas y seguras del mundo”, según declaró Tim Walz, su compañero de fórmula, mientras que la exlíder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi recalcó que la voz ciudadana es la que tiene la última palabra.

Magnate llama a EU a “despedir” a demócrata

El expresidente Donald Trump cerró el último día previo a la elección con cuatro mítines en Pensilvania, Michigan y Georgia, donde presumió que encabezó 900 mítines en 62 días consecutivos, mientras que Kamala Harris, dijo, hizo campaña un día sí y un día no.

En eventos que no lucieron tan masivos como días antes, según la prensa, se dijo contento, porque llegó el día que esperaba desde hace cuatro años para encarrilar a EU a “la senda del triunfo”, pues cree posible volver a la Casa Blanca si todos votan en el país, pues esto le cerraría las puertas a sus rivales políticos.

Ante miles de simpatizantes del Make America First Again el político de 78 años llamó a la ciudadanía a “despedir” a su contendiente, frase que usaba en su programa de televisión The Apprentice.

Y de nuevo arremetió contra la comunidad migrante y la vicepresidenta. Señaló que ese grupo debería pelear con campeones de la UFC, como si debieran demostrar que pertenecen a EU, pese a que trata de sacarlos al apostar por deportaciones masivas, y tachó nuevamente de incompetente a la contrincante, a quien culpó de humillaciones a la nación y hasta errores catastróficos.

El empresario presumió el apoyo de figuras como Joe Rogan, líder de uno de los podcasts más escuchados en EU, y el excandidato independiente Robert F. Kennedy, luego de lanzar duras críticas a Beyoncé quien respaldó a la rival al asistir hace días a un evento y cederle a ella su éxito “Freedom”.

En este cierre estuvo acompañado por su compañero de fórmula, el senador JD Vance, quien en la misma tónica que el exmandatario arreció sus ataques contra la número dos.

Desde Michigan la tildó de “basura”, usando el mismo calificativo que un comediante contra Puerto Rico, pues afirmó que el próximo 5 de noviembre “vamos a sacar la basura de Washington DC”, declaración que rápidamente se viralizó por su retórica política similar a la del candidato presidencial, pero la prensa destacó que es la segunda vez que la denostó de esta manera al refutar supuestas acusaciones, pues respondió a Harris que “no somos basura por pensar que ha hecho un mal trabajo”.