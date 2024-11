Trump elige a zar para el plan “dictatorial” de deportaciones masivas

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, afina a su gabinete al integrar a perfiles conocidos y de políticas duras, pues Tom Homan será “zar fronterizo”, para hacer realidad las “deportaciones masivas”, y el senador Marco Rubio asumirá como secretario de Estado.

Para la promesa de “dictador” el día 1 contará con el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), clave en su primer mandato (2017-21) como artífice de la “tolerancia cero” y la criticada separación de familias para enviar a menores a polémicos refugios y quien fue reconocido por la era Barack Obama, que logró el nivel más alto de retornos.

El magnate dijo en Truth Social una noche antes que “no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras” que el exagente fronterizo que sale del retiro.

Con lo que enfila el plan para sellar la frontera al afianzar su retorno al poder, para reforzar la seguridad, apostar por un millón de deportaciones al año —según su vicepresidente electo JD Vance—, retomar el muro y reactivar el uso del Título 42.

Trump externó confianza por dicha experiencia en la división, evidenciando que sabe lidiar con el tema y hará un trabajo “fantástico”, clara crítica al gobierno actual; no obstante, el aliado de 62 años sólo estuvo unos meses al frente del ICE, pues no fue corroborado por el Senado, trámite que no se requiere ahora, aunque ya amarró la “trifecta”, pues ayer ratificó el control en la Cámara de Representantes con 218 escaños al superar a los liberales.

Tras el nombramiento destaca que Tom Homan hizo campaña por el empresario. Y días antes, en medio de filtraciones del gabinete, el extitular de ICE se comprometió a liderar “la mayor operación de deportación que este país haya visto”. Declaró a CBS que para frenar las oleadas sabe contra quién va.

El promotor de la agenda Project 2025 añadió en plática con Fox News “Sabemos qué estamos buscando, probablemente sepamos dónde están” al apuntar a operativos en lugares de trabajo para lograr más expulsiones que en la primera gestión trumpista con apoyo de la oficina de Operación de Detención y Deportación (ERO), que tuvo el pico anual más alto con Trump al echar a casi medio millón de extranjeros irregulares en 2019.

Plan en el que el aliado defendió las políticas tachadas de “inhumanas”; aclaró que la prioridad son “los peores”, según un mensaje al Sunday Times, al recalcar que la amenaza son los indocumentados que irrumpen y apuntar a deportaciones de familias enteras de la mano de policías fronterizos y no del ejército.

Para esta tarea Homan contará con el apoyo de Stephen Miller, como subdirector de política de la Casa Blanca e ideólogo de los planes migratorios del presidente 45 y 47 de la nación. Área en la que se prevé una designación fuerte en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin confirmación al momento, pero donde ya quedó como asesor Mike Waltz.

Mientras que al cierre de esta edición The New York Times indicó que Trump se decantará por el senador Marco Rubio para asumir como secretario de Estado, y completar a su equipo en política exterior, un tema que preocupa previo al encuentro de transición con Joe Biden.

Pero no son las únicas áreas definidas, pues nombró a Elise Stefanik embajadora ante las Naciones Unidas al elogiarla como “luchadora fuerte”, en defensa de Israel y Lee Zeldin va a la Agencia de Protección Ambiental, pese a que el líder es un negacionista del cambio climático y busca “restaurar un dominio energético”.