Reportan que Trudeau se reúne con Donald Trump en Florida

Justin Trudeau, quien es primer ministro de Canadá, llegó a Florida para tener una reunión con el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así lo reportaron medios locales.

De acuerdo con los medios locales, se reunirán en la casa de Mar-a-Lago, esto se da en medio de la amenaza del también empresario de poner aranceles a Canadá y México.

De acuerdo con Reuters, el itinerario de Justin Trudeau no incluía una visita a Florida, EU. Destacó que “el periódico canadiense Globe and Mail, citando a dos fuentes no identificadas, informó que Trudeau estaba en Florida para reunirse con Trump. CNN, citando a una fuente, informó más tarde que Trump iba a cenar con Trudeau el viernes por la noche en su resort de Mar-a-Lago".

Información en desarrollo*

