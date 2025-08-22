Rusia se aleja de la paz, ataques suben

El lugar de un ataque con misiles rusos en Ucrania, ayer.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los ataques rusos a gran escala durante la noche, con 574 drones y 40 misiles, muestran que Moscú busca eludir negociaciones de paz. Una persona murió y 22 resultaron heridas, la mayoría en un ataque contra la empresa estadounidense Flex, en la región de Zakarpatia. Kiev sostiene que se trató de un ataque deliberado contra inversiones de Estados Unidos.

Los bombardeos se produjeron tras los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington. Donald Trump confirmó que hay un acuerdo preliminar para una reunión bilateral entre Zelenski y su homólogo ruso, Vladimir Putin, aunque señaló que prefiere mantenerse al margen hasta después del primer encuentro.

El Tip: Zelenski dijo que los rusos sabían dónde lanzaron los misiles, fue un ataque deliberado contra propiedades estadounidenses.

Asimismo, fuentes cercanas al Kremlin aseguraron que Putin exige que Ucrania renuncie al Donbás, descarte su ingreso a la OTAN y acepte no recibir tropas occidentales. Por su parte, Kiev rechaza estas condiciones, al considerarlas una rendi ción inaceptable.