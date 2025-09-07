Carlo Acutis, ‘el influencer de Dios’, es declarado santo por el Papa León XIV

El papa León XIV declaró este domingo santo a un genio de la computación de 15 años, siendo el primer santo millennial de la Iglesia Católica, lo que ofrece a la próxima generación de católicos un modelo a seguir que utilizó la tecnología para difundir la fe y se ganó el apodo de “el influencer de Dios”.

León canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006, durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, muchos de ellos millennials y parejas con niños pequeños. Durante la primera misa de canonización de su pontificado, León también canonizó a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

León dijo que ambos hombres crearon “obras maestras” de sus vidas al dedicarlas a Dios.

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios”, declaró León en su homilía. Los nuevos santos “son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras”.

En los años desde su muerte, jóvenes católicos han acudido por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una sudadera. Parece como si estuviera durmiendo, y han surgido preguntas sobre cómo su cuerpo se conservó tan bien, especialmente dado que partes de su corazón incluso han recorrido el mundo como reliquias.

Ambas ceremonias estaban programadas para principios de este año, pero fueron pospuestas tras la muerte del papa Francisco en abril. Francisco había impulsado fervientemente la canonización de Carlo Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras se abordaban las promesas y peligros de la era digital.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, dentro una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento, donde disfrutó de una infancia típica y feliz que estuvo marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

El ahora ‘santo millenial’ estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño. Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis cayó enfermo con lo que rápidamente fue diagnosticado como leucemia aguda. En cuestión de días, estaba muerto. Fue sepultado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

El primer milagro atribuido al ’santo millennial’ tiene que ver con la curación de un niño en Brasil, el 12 de octubre de 2010.

En la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en la parroquia de Campo Grave mientras se presentaba un trozo de camisera de Acutis, considerada como una reliquia de primer grado.

A la iglesia habría llegado un menor enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que causaba que el infante vomitará en todo momento, al momento de llegar su turno de tocar la reliquia pidió ‘dejar de vomitar’, momento tras el cual el malestar se detuvo por completo.

Para febrero de 2011, luego de nuevas pruebas en el menor, la familia descubrió que estaba completamente curado.

