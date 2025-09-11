Netanyahu ataca de nuevo a Yemen

Israel intensificó ayer sus operaciones militares en Yemen, lo que provocó la muerte de al menos 35 personas e hiriendo a 131, según el Ministerio de Salud yemení. Los bombardeos se concentraron en la capital, Saná, y la provincia de Al-Jawf, afectó zonas civiles, residenciales y un centro médico en la calle 60 de Saná, así como un complejo gubernamental en al-Hazm.

En tanto, el canal Al Masirah, vinculado a los hutíes, reportó que los ataques destruyeron viviendas y causaron daños en instalaciones clave, mientras que las defensas aéreas hutíes interceptaron varios aviones israelíes antes de que completaran sus operaciones. Por su parte, Yahya Saree, portavoz militar del grupo, declaró que la mayoría de los ataques fueron frustrados, aunque reconoció daños materiales y víctimas.

Mientras que el ejército israelí confirmó los bombardeos, aseguró que los objetivos incluían campamentos y cuarteles de los hutíes, así como una instalación de almacenamiento de combustible usada por el grupo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva fue en represalia por un ataque con drones contra el aeropuerto de Ramon.

Los ataques israelíes en Yemen se enmarcan en una serie de operaciones militares regionales que incluyen bombardeos en Gaza, Líbano, Siria e Irak, así como acciones contra palestinos en Cisjordania. Los hutíes han respondido imponiendo bloqueos marítimos y ataques aéreos contra Israel en apoyo a Gaza.