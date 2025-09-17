Trump confirma tercer ataque en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que las fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes provenientes de Venezuela en el mar Caribe, un aumento respecto a los dos ataques previamente informados. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que las lanchas transportaban drogas y miembros del Tren de Aragua, un grupo catalogado como terrorista por Washington.

El TIp: Maduro dijo que “éste es un problema de carácter internacional”, y de “manera inmoral”, se ha sometido al país a una guerra multiforme.

El ataque ha incrementado las tensiones con Caracas, cuyo gobierno denunció agresiones ilegales y exigió el cese inmediato de operaciones militares en sus aguas. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está más preparada ante cualquier confrontación, mientras el Pentágono mantiene desplegados aviones, barcos y un submarino nuclear en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico. La acción estadounidense ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y el papel del Congreso en la autorización de operaciones militares en aguas internacionales.