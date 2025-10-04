Israel intercepta último barco rezagado de flotilla

Colectivos marcharon ayer en Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los connacionales.





Las fuerzas israelíes interceptaron el viernes el último barco de una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la devastada Gaza, mientras ciudades de todo el mundo se estallaban en más protestas contra las acciones israelíes en el enclave y la detención de unos 450 activistas que iban en las embarcaciones, la mayoría de los cuales aceptó ser deportado de inmediato.

El último barco de la Flotilla Global Sumud, el Marinette, se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones y aún navegaba hacia el territorio palestino a primera hora del viernes, un día después que la Marina israelí abordara otros 41 barcos y detuviera a los activistas, señalando que serán deportados.

Una transmisión en vivo desde el Marinette mostró el momento en que los soldados israelíes abordan el barco. La flotilla, que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para Gaza, fue el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo de Israel.

El Dato: El jueves y el viernes hubo manifestaciones en todo el mundo por la detención de la flotilla, algunas fueron violentas.

Las intercepciones comenzaron el miércoles por la noche y continuaron a lo largo del jueves, cuando las autoridades daban el alto barco a barco frente a la costa de Gaza y detenían a los activistas, entre los que estaban Greta Thunberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos.

Las autoridades israelíes habían advertido que el Marinette también sería apresado si continuaba su viaje.

En el puerto de Ashdod, en el sur de Israel, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional del país, Itamar Ben-Gvir, fue grabado visitando el lugar donde se procesaba a los activistas antes de su esperada deportación, confrontándolos, burlándose de su iniciativa y acusándolos de apoyar el “terrorismo”.

En las imágenes, se ve a los activistas sentados con las piernas cruzadas en el suelo mientras Ben-Gvir se para y lanza su acusación, mientras un detenido grita: “Palestina libre”

Colectivos marcharon ayer en Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los connacionales. ı Foto: Cuartoscuro

La mayoría de los más de 450 detenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla, llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, aceptaron ser deportados inmediatamente, informó a periodistas un funcionario penitenciario.

Las personas que accedieron a ser deportadas, indicó una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales en la cárcel, embarcarán en aviones para dejar Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días. Los que no accedieron, deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre su deportación forzosa.

Para el viernes por la tarde, al menos cuatro ciudadanos italianos fueron deportados, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en X, que señaló que su país “está interesado en terminar este procedimiento lo más rápido posible”.

La Global Sumud Flotilla, denunció en un comunicado, la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran “ilegal”. Añadieron que “en las últimas 24 horas abogados (de la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes”.

42 barcos conformaban la flotilla humanitaria

Adalah, que se encarga de la asistencia legal, notificó a la Flotilla de que varios participantes fueron procesados “sin la asistencia legal” ya que se negó a los abogados acceder a los detenidos.

“Este procedimiento siguió al remolque forzoso de la flotilla tras interceptaciones ilegales en aguas internacionales, donde decenas de barcos fueron detenidos en su misión de romper el bloqueo ilegal de Gaza en medio del genocidio en curso, atrocidades masivas y hambruna”, dijo.

La misión comunicó que los participantes de la flotilla se encuentran “en condiciones relativamente estables”, y calificó la visita al centro penintenciario donde están los detenidos del ministro de Seguridad Ben-Gvir, como “un acto de humillación e intimidación”.

“Los participantes de la flotilla fueron filmados y explotados en una exhibición degradante de control. Esta demostración de humillación se llevó a cabo en paralelo a la campaña de difamación de los funcionarios israelíes, que falsamente etiquetaron a los miembros de la flotilla como ‘terroristas’”, declaró.

Pese a ello, el activista malasio Nadi Al-Nuri, quien estaba a bordo del Summertime Jong, uno de los barcos de la flotilla que dio vuelta para evitar la intercepción israelí, dijo que aunque los barcos no llegaron a Gaza y ninguna de su ayuda humanitaria se entregó a los palestinos, no se rendirán.

“Haremos esto una y otra vez hasta que alcancemos nuestro objetivo. Y eso es detener el genocidio y liberar Palestina”, aseveró.

SRE inicia gestiones de repatriación

Por Tania Gómez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales que fueron asegurados el miércoles por autoridades de ese país, luego de que la Flotilla Global Sumud, que viajaba rumbo a Palestina, fuera interceptada, y señaló que se encuentran bien.

La entrevista se realizó en el centro de detención Ktziot, donde todos accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades israelíes, para que dicho proceso se realice lo antes posible.

El grupo de mexicanos agradeció el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

La SRE también informó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla también se encuentra bien y mantiene comunicación con ella, así como con los familiares de todos los detenidos.

Por la tarde, diversos colectivos marcharon sobre Paseo de la Reforma hacia la embajada de Israel en México, en protesta por las acciones de Israel contra Palestina y en demanda de la liberación de los connacionales que permanecen en el centro de detención Ktziot.