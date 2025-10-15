Medios de comunicación desafían medidas de EU

Altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el pasado 30 de septiembre.

Al menos 20 organizaciones periodísticas rechazaron firmar la nueva política de acceso del Pentágono, que impone límites más estrictos a la labor de los reporteros y advierte que podrían ser catalogados como “riesgos de seguridad” si solicitan información sensible. Los medios que se negaron son: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense y Task & Purpose.

La normativa exige que los periodistas reconozcan las reglas impuestas por el Departamento de Defensa, bajo el liderazgo del secretario Pete Hegseth, quien defendió la medida como una acción de “sentido común” para proteger la seguridad nacional. El mandatario estadounidense Donald Trump respaldó la política y afirmó que la prensa “es perjudicial para la paz mundial”

El Tip: El plazo para aceptar las condiciones venció ayer. Quienes no firmaron deberán devolver credenciales y desocupar sus espacios.

Los medios denunciaron que la disposición amenaza la libertad de prensa y protecciones de la Primera Enmienda al restringir el acceso a información pública sobre el ejército. La Asociación de Prensa del Pentágono advirtió que la medida “amordaza” a empleados del organismo.