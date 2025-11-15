Pide Trump que justicia de EU indague lazos de Epstein con Bill Clinton

De izq. a der.: Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y Bill Clinton, en reunión en la Casa Blanca celebrada en septiembre de 1993.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció ayer una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton y otras figuras prominentes del partido demócrata, a partir de un pedido del presidente Donald Trump.

“El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere esta investigación​​​. Como en todos los casos, el Departamento de Justicia actuará con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en la red social X.

El Dato: Según se ha documentado, Epstein visitó la Casa Blanca al menos 17 veces durante el mandato de Clinton, quien viajó 26 veces en el avión privado del empresario.

Previamente, Trump escribió en su red Truth Social que pediría una investigación de la relación entre Epstein y el expresidente Clinton (1993 y 2001); el exsecretario del Tesoro Larry Summers; el empresario Reid Hoffman, e instituciones financieras como el JP Morgan Chase.

“Ahora que los demócratas están utilizando el engaño de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno, y todos sus demás fracasos, le pediré a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación de Jeffrey Epstein y su relación con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos y con él”, indicó.

23 mil archivos de Epstein revisan los legisladores

Insistió que los demócratas intentan desviar la atención sobre el cierre del Gobierno —desbloqueado tras 43 días al lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas— y aseguró: “Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”.

El anuncio del mandatario ocurre luego de que esta semana la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga a Epstein, publicara correos electrónicos en los que se le menciona.

En ellos, difundidos por congresistas demócratas, Epstein aseguró que Trump habría pasado “horas” con una víctima con el nombre censurado y que sería, según aseguró la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre, la mujer que denunció haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Esos correos, fechados entre 2011 y 2019, forman parte de los más de 20 mil archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por la Comisión de Supervisión sobre el fallecido magnate y su cómplice, Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión.

La Casa Blanca acusó a los demócratas de haber filtrado “selectivamente” los correos para intentar dañar la imagen de Trump, quien agregó que se trata de “otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas”, al referirse a la investigación que realizó el Congreso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de EU de 2016, que ganó Trump.