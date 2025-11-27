Disparan contra la GN en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “acto de terrorismo” el ataque que dejó dos agentes de la Guardia Nacional en estado crítico en Washington DC y anunció que revisará el estatus de los ciudadanos afganos que ingresaron al país en 2021, incluido el sospechoso detenido. En un mensaje a la nación, afirmó que el agresor, identificado por medios como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó desde Afganistán bajo la Operación Aliados Bienvenidos durante el gobierno de Joe Biden.

Trump ordenó movilizar 500 tropas adicionales para reforzar la seguridad en la capital, mientras autoridades señalaron que los guardias fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca, en un ataque descrito por la alcaldesa Muriel Bowser como “dirigido”. Los dos elementos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, fueron trasladados a un hospital.

El Tip: Trump aseguró que el atacante “pagará un precio muy alto” y pidió oraciones por las víctimas. La capital permanece vigilada.

Medios reportaron que el sospechoso utilizó una pistola para disparar contra una guardia mujer y luego contra un segundo elemento. Un tercer integrante respondió al fuego e hirió al agresor, quien permanece bajo custodia.