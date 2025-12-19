EU limita operación de maquinistas mexicanos

El gobierno de Donald Trump ordenó este viernes limitar las operaciones de tripulaciones ferroviarias mexicanas en territorio estadounidense a solo 10 millas desde la frontera, luego de que inspecciones federales detectaran serias deficiencias en el dominio del inglés que comprometen la seguridad ferroviaria.

La Administración Federal de Ferrocarriles notificó las nuevas restricciones a Union Pacific y Canadian Pacific Kansas City Limited, dos de las principales compañías ferroviarias que operan trenes transfronterizos.

La medida surge tras inspecciones que revelaron que miembros de las tripulaciones procedentes de México “parecían tener dificultades para interpretar los boletines y comunicar los requisitos de seguridad en inglés a los inspectores”.

TE RECOMENDAMOS: Hay 6 heridos Ataque con cuchillo y bombas de humo en metro de Taipéi deja 2 muertos

Bajo las nuevas regulaciones., las tripulaciones mexicanas que no cuenten con certificación estadounidense deberán detenerse obligatoriamente en los puntos de inspección aduanera. Además, cualquier intérprete utilizado para facilitar la comunicación debe estar certificado conforme a las normas de seguridad federales.

La decisión del Departamento de Transporte limita significativamente el radio de operación de los trabajadores ferroviarios mexicanos, quienes hasta ahora podían conducir trenes a través de territorio estadounidense sin estas restricciones geográficas.

La medida afecta directamente a dos gigantes del transporte ferroviario norteamericano que dependen de estas tripulaciones transfronterizas para mantener el flujo comercial entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses no especificaron cuántas inspecciones se realizaron ni cuántos incidentes de comunicación deficiente se documentaron antes de implementar estas restricciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL