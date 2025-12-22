Niegan mano de Trump en archivos Epstein eliminados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirmó ayer que el presidente Donald Trump no tuvo ninguna participación en la eliminación de archivos del caso Jeffrey Epstein, incluidos documentos que contenían fotografías del magnate. La aclaración se dio tras la publicación parcial de miles de páginas desclasificadas sobre el fallecido financiero y delincuente sexual.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que la decisión de retirar más de una docena de imágenes respondió a solicitudes de organizaciones de víctimas, preocupadas por la posible identificación de mujeres que aparecían en el material difundido. En entrevista con NBC, dijo que la medida “no tiene nada que ver con el presidente Trump” y dijo que era absurdo que se hubieran eliminado fotografías por la presencia del republicano.

Entre los documentos retirados hay imágenes de un escritorio con fotografías de personalidades junto a Epstein, así como otras de contenido sexualmente explícito, buzones con sobres y páginas de un cuaderno con nombres y números. Blanche señaló que, una vez realizadas las censuras proteger a las víctimas, los archivos serán publicados nuevamente, en cumplimiento a la ley.