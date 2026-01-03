Compras de emergencia y largas filas se extiende por ciudades de Venezuela

Este sábado, miles de venezolanos salieron a las calles para hacer compras “de pánico” en supermercados, farmacias, panaderías y estaciones de servicio en medio de un clima de incertidumbre social y política que ha marcado el inicio de año en el país.

Según informaron algunos medios locales confirman que desde primeras horas de la mañana se observaron largas colas en distintos puntos de Caracas, Maracaibo, San Félix, Puerto Ordaz, San Juan de los Morros y otras ciudades, donde ciudadanos aguardaban por horas para ingresar a comercios en busca de productos básicos como alimentos, medicinas, agua y artículos de higiene personal. En algunos establecimientos, las filas rodeaban por completo las cuadras cercanas.

En varios supermercados y abastos, los anaqueles mostraban escasez de ciertos productos, especialmente carnes, tubérculos, lácteos y otros perecederos, según información de medios locales en recorridos realizados este sábado.

Ante la gran afluencia de compradores, algunos comercios optaron por restringir el acceso permitiendo el ingreso de grupos reducidos —por ejemplo, de cinco personas a la vez— para evitar aglomeraciones dentro de los locales.

La situación se da en un contexto de marcada incertidumbre tras reportes de una operación militar extranjera y la captura del presidente Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado, hechos que confirmaron varios medios internacionales basados en declaraciones oficiales.

Informaron, que las explosiones se escucharon en Caracas y otras zonas, y el ambiente en la capital se caracterizó por calles relativamente vacías y el establecimiento de puntos de control de seguridad.

La falta de información oficial clara sobre el paradero de las principales autoridades y los acontecimientos de la madrugada ha llevado a muchas personas a anticiparse a posibles interrupciones en el suministro de bienes básicos: las imágenes difundidas en redes sociales muestran a ciudadanos esperando en filas, muchas veces con carritos llenos de alimentos no perecederos, agua y otros insumos esenciales.

Además de supermercados y farmacias, se reportaron largas esperas también en gasolineras, donde algunos ciudadanos intentaban abastecer combustible ante temores de posibles desabastos o restricciones en la distribución de gasolina.

MSL