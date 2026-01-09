Caracas libera presos tras captura de Maduro

Mujeres se reúnen fuera de la cárcel de El Rodeo para esperar a sus familiares detenidos, en el estado de Miranda, Venezuela, ayer.

El Gobierno encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de EU.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que la medida busca “colaborar en el esfuerzo” de la unión nacional. Sin precisar cifras ni nombres, afirmó que los procesos de liberación comenzaron de inmediato.

Hasta el 5 de enero, la ONG Foro Penal contabilizaba 806 presos políticos en Venezuela. Tras la captura de Maduro, funcionarios estadounidenses solicitaron al gobierno encargado la liberación de estas personas, según una fuente cercana a un informe presentado al Congreso.

Entre los primeros liberados confirmados figuran cinco ciudadanos españoles: la abogada y activista Rocío San Miguel; los vascos Andrés Martínez y José María Basoa; el periodista Miguel Moreno Dapena, y Ernesto Gorbe Cardona. El canciller español, José Manuel Albares, confirmó que ya vuelan de regreso a España.

Foro Penal informó que el opositor Juan Pablo Guanipa también estaría en la lista de excarcelaciones.