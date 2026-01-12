‘Sal ahora’: EU emite alerta para sus ciudadanos en Irán tras protestas

EU emite alerta para sus ciudadanos en Irán tras protestas.

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán emitió una alerta para todos los estadounidenses que radican en Teherán. Además, pidió planear la salida sin ayuda del gobierno de Donald Trump.

“El gobierno de EU no puede garantizar tu seguridad si decides marcharte utilizando las siguientes opciones. Deberías irte solo si crees que es seguro hacerlo”, indicó la Embajada virtual

La representación estadounidense en Irán dijo que las protestas en aquel país están aumentando y pueden volverse violentas, resultando en arrestos y heridos. Hasta el momento la cifra de fallecidos supera los 600, según Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG con sede en Europa.

“Los ciudadanos estadounidenses deberían esperar cortes continuos de internet, planificar medios alternativos de comunicación y, si es seguro, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía”, agregó la Embajada Virtual de EU en Irán.

Además, realizó una serie de recomendaciones para los estadounidenses que viven en Teherán, las cuales son las siguientes:

Si no se puede salir, buscar un lugar seguro dentro de tu residencia u otro edificio seguro

Evitar las manifestaciones , mantener un perfil bajo y estar atento al entorno

Vigilar los medios locales para detectar noticias de última hora

Mantener el teléfono cargado y mantener comunicación con familiares y amigos

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR