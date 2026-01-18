Ataque ruso con drones en Ucrania deja 2 muertos y varios heridos, informa Zelenski

Edificio dañado por los más recientes ataques de Rusia a Ucrania, en una fotografía compartida por el presidente Zelenski en un video.

Al menos dos personas murieron y decenas más resultaron heridas durante una nueva oleada de ataques nocturnos con drones lanzados por Rusia contra distintas regiones de Ucrania, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En un mensaje en video Zelenski explicó que los bombardeos se concentraron en zonas del norte, este y sur del país, en medio de la intensificación de la ofensiva invernal rusa.

Según su informe, las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa fueron blanco de más de 200 aparatos no tripulados.

I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026

“Hasta ahora se sabe de dos personas muertas y decenas de heridos, entre ellos un menor”, señaló Zelenski quien también expresó condolencias a los familiares de las víctimas.

Autoridades locales confirmaron que una de las muertes ocurrió en Járkov, la segunda ciudad más grande del país. El alcalde Ihor Terekhov informó que los ataques provocaron daños relevantes en instalaciones energéticas, lo que ha agravado los problemas de suministro eléctrico en la zona. La ubicación del segundo fallecimiento no fue precisada de inmediato.

A propósito, Zelenski reconoció los esfuerzos de los servicios de emergencia para restablecer el suministro de luz, calefacción y agua, pese a las condiciones meteorológicas adversas.

En los últimos días, varias ciudades, incluida Kiev, han enfrentado apagones y cortes de calefacción, con temperaturas que han descendido hasta los -16 grados centígrados.

Por otro lado, el presidente ucraniano detalló que, solo en la última semana, Rusia ha lanzado de mil 300 drones, mil 050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de distintos tipos contra territorio ucraniano. Ante este escenario, reiteró la necesidad de reforzar las defensas antiaéreas, en particular frente a misiles de largo alcance.

En el plano diplomático, los ataques se producen mientras funcionarios de Estados Unidos y Ucrania mantienen reuniones para discutir garantías de seguridad y un eventual paquete de reconstrucción posguerra.

Washington ha presionado a Kiev para avanzar hacia un marco de paz que posteriormente sería presentado a Moscú.

Finalmente, Zelenski advirtió que, si Rusia continúa retrasando deliberadamente los esfuerzos diplomáticos, la comunidad internacional debe responder con mayor apoyo a Ucrania y con un incremento de la presión sobre el Kremlin.

Con información de Reuters y Europa Press.

am