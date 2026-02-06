Impulsa Delcy Rodríguez

Avanzan en amnistía para presos políticos en Caracas

La iniciativa abarca casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, y busca contribuir a un proceso de diálogo político orientado a la reconciliación nacional.

Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela discuten ley de amnistía, ayer. Foto: Reuters
La Razón Online

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó ayer por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa abarca casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, y busca contribuir a un proceso de diálogo político orientado a la reconciliación nacional.

El diputado oficialista Jorge Arreaza explicó que la propuesta excluye a personas procesadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Subrayó que el objetivo es “sanar heridas” y avanzar hacia la paz y la prosperidad en lo que calificó como un momento histórico para el país.

Tras el primer debate, el proyecto deberá someterse a una fase de consultas con sectores de la sociedad civil. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por 18 diputados, a quienes pidió celeridad y una consulta amplia que incluya a familiares de detenidos, víctimas y a los propios privados de libertad.

