Partido Likud de Netanyahu lidera votación sin una mayoría

El partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lidera la votación con 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, del exjefe militar Gadi Eisenkot. Sin embargo, el bloque oficialista suma 53 de los 120 asientos del Parlamento, mientras la oposición reúne 48 y las dos listas árabes alcanzan 19. Para formar gobierno se necesitan 61 diputados.

Los resultados definitivos dependen del recuento de entre 430 mil y 480 mil votos depositados en sobres dobles, correspondientes principalmente a soldados, enfermos, diplomáticos y electores que votaron fuera de su centro asignado.

El bloque gobernante incluye a Judaísmo Unido de la Torá, con siete escaños; Shas, con seis; Poder Judío, con siete, y Sionismo Religioso, con seis. En la oposición, Juntos, de los exprimeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, obtiene 12 asientos; Los Demócratas, ocho, e Israel Beitenu, siete. La Lista Conjunta suma 11 diputados y Raam, ocho.

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Las acusaciones. Por su parte, el Likud denunció supuestas irregularidades y afirmó, sin pruebas concluyentes, que los comicios fueron robados. También señaló presuntas anomalías relacionadas con sobres que contenían dinero junto a papeletas de Raam.

El Dato: A Netanyahu le faltan 8 escaños para la mayoría absoluta, y al bloque de Eisenkot, 13, por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

En tanto, el presidente de la Comisión Electoral Central, Noam Sohlberg, pidió al jefe del Shin Bet, David Zini, investigar una posible intervención extranjera. Medios israelíes señalaron que integrantes del partido apuntaron contra Qatar, que calificó las acusaciones de “ridículas y peligrosas”.

El director de la Comisión Electoral, Dean Livne, afirmó que las denuncias sobre violaciones sistemáticas carecían de fundamento. La Policía también desestimó una de las acusaciones. El Shin Bet aclaró que la investigación no busca sembrar sospechas sobre toda la comunidad árabe. Los resultados deben certificarse antes del 4 de noviembre.

19 Años lleva Netanyahu como primer ministro de Israel

La Administración. En tanto, los opositores acusaron a Benjamin Netanyahu de desacreditar a los partidos árabes tras los resultados. Gadi Eisenkot dijo que el partido gobernante cuestiona la votación porque perdió, mientras Yair Golan denunció una campaña contra los electores árabes, que representan 20 por ciento de la población israelí.

Durante la campaña, el premier presentó a los partidos árabes como una amenaza para el país. Mansur Abás, dirigente de Raam, respaldó la investigación y negó que su partido estuviera relacionado con las denuncias.

El presidente, Isaac Herzog, pidió esclarecer los hechos y advirtió contra las acusaciones generalizadas hacia una comunidad que ejerció su derecho al voto. Gadi Eisenkot dejó abierta la posibilidad de cooperar con las formaciones árabes para desplazar a Benjamin Netanyahu. Ahmad Tibi, de la Lista Conjunta, confirmó que la oposición lo contactó para discutir el relevo del presidente del Parlamento. Los partidos árabes podrían influir en la agenda legislativa incluso sin integrarse al gobierno.

El premier permanecerá en el cargo mientras se negocia una mayoría. Si pierde, enfrentaría presiones por corrupción y sobre las fallas de seguridad del 7 de octubre de 2023.