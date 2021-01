Abren vía para salvar a Trump... Tras falla policial

En su intento por retrasar o echar atrás el juicio contra Donald Trump, senadores republicanos mostraron que los votos de los demócratas con una pequeña suma de la minoría serán insuficientes para condenar al exmandatario acusado de insurrección luego de la toma del Capitolio registrada unas semanas antes del cambio de Gobierno.

Con una votación de 55 contra 45, los legisladores respaldaron el proceso previsto para arrancar la semana del 8 de febrero, los aliados del exmandatario refrendaron su respaldo al magnate que presuntamente planeó alterar los resultados electorales con apoyo de personal del Departamento de Justicia.

También evidenció el camino que se avecina, pues sólo cinco republicanos se pronunciaron por la constitucionalidad de este caso, en rechazo a la propuesta del legislador Rand Paul de declararlo contrario a la Carta Magna; pero si esta votación se repite cuando se tenga que determinar si Trump es responsable o no de incitar los hechos del pasado 6 de enero en el Capitolio no les alcanzará para condenarlo, como ocurrió en el proceso del año pasado en el que fue juzgado aun como presidente de Estados Unidos. Ante lo que Paul resaltó que no se logrará un veredicto.

Sabíamos que había un gran potencial de violencia y que el Congreso era el objetivo, pero no hicimos lo suficiente

Yogananda D. Pittman, Jefa Interina de la Policía del Capitolio

Y es que los demócratas requieren el respaldo de 17 senadores de la minoría para superar los dos tercios; es decir, un total de 67 senadores —si es que se presentan todos a la sesión—, para sancionar al magnate.

Con ello, algunos expertos avizoran un litigio tranquilo para quien recientemente abrió su oficina como exmandatario en Palm Beach, Florida, luego de abandonar la Casa Blanca; sin embargo, aunque libre esta acusación, todavía podría ser inhabilitado para ocupar en otro periodo la Presidencia, si así lo solicitan los legisladores tras concluir el proceso de acusación, con lo que, afirman, se evitaría que provoque más daños en el país, como los que ocasionó como primer mandatario.

“No hicimos lo suficiente”

A tres semanas de la toma del Capitolio, la jefa interina de la Policía del recinto, Yogananda D. Pittman, reconoció que sabían de un riesgo potencial de violencia y aun así la Junta rechazó el apoyo de la Guardia Nacional dos días antes.

Gráfico

“Sabíamos que algunos participantes tenían la intención de traer armas, que había un gran potencial de violencia y que el Congreso era el objetivo, pero no hicimos lo suficiente”, declaró a puerta cerrada en una sesión virtual, de acuerdo con The New York Times, luego de ofrecer una disculpa por las fallas masivas durante los disturbios que dejaron cinco muertos, mientras el Departamento de Justicia sigue la indagatoria ante las medidas implementadas.

Detalló que las autoridades no cumplieron con los altos estándares, pues debieron estar más preparados ante las protestas, pues apenas rebasaban los mil efectivos ante decenas de miles de seguidores del exmandatario Donald Trump, entre los que destacaban supremacistas blancos y militares.

Incluso comentó que no fue hasta que el inmueble fue invadido cuando se requirió el apoyo de la Guardia Nacional, que llegó casi con una hora de retraso; hechos por los que renunciaron el jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, y dos miembros de la Junta del Capitolio.

Gráfico

Mientras que el sargento de armas de la Cámara, Timothy P. Blodgett, agregó que también hubo capacidad insuficiente para movilizar a las agencias de seguridad y un retraso para actuar.

Por separado, el comandante de la Guardia Nacional de DC, William J. Walker, reveló a The Washington Post que el Pentágono limitó la ayuda, pues determinó que sólo funcionarios de alto nivel podrían solicitar refuerzos, lo que retrasó el despliegue de tropas para recuperar el control en la zona.