Encuentran sin vida a Ana Fernanda, soldado mexicana desaparecida en Texas

Pareciera que estuviéramos repitiendo la historia de Vanessa Guillén, una joven soldado de 20 años, de origen mexicano, también perteneciente a la base militar de Fort Hood en Texas y quien fuera encontrada sin vida en el 2020. Casi tres años después, todo pareciera ser una calca de su caso.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 21 años, soldado de origen mexicano, quien se encontraba en la base militar de Fort Hood, fue encontrada sin vida el lunes 13 de marzo. El lugar que fue su casa durante los últimos 15 meses, fue el mismo en donde se le encontró muerta esta semana. Su madre acusa que un superior la acosaba.

Encontrada en la misma base de Vanessa Guillén

Ana Fernanda era ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería y aunque las causas de su muerte continúan investigándose, su madre acusa que era acosada por un superior de la base militar de Fort Hood, en Texas, mismo lugar en donde se encontraba Vanessa Guillén la última vez que se le vio con vida.

"La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella", informó el cuartel de Fort Hood.

La soldado de origen mexicano se naturalizó estadounidense, pues estaba a punto de cumplir tres años en el Ejército.

La madre de Ana Fernanda reveló que su hija recibía propuestas sexuales por parte de varias personas en la base, pero que ella las rechazaba. Redes sociales.

"Apareció que estaba dentro de la base"

El padre de Ana Fernanda, Baldo Basaldua, señaló que el 11 de marzo fue la última vez que estableció contacto con ella, pues el día 12 ya no le respondió los mensajes. "Al día siguiente (13 de marzo) le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo nomás le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella", dijo su padre, quien aseguró que Ana Fernanda "ya no estaba a gusto" en el Ejército, "que toda su vida estaba mal, que se quería morir".

Por su parte, Alejandra Ruiz Zarco, madre de Ana Fernanda, reveló a medios como Noticias Telemundo, que su hija le comentó que un superior del Ejército la estaba acosando y que, además, recibía constantes peticiones con propuestas sexuales para mantener relaciones con otras personas de la base.

"Me contó que estaba muy triste, que pasaban cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo. Me dijo 'mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pendej...", sentenció la madre de Ana Fernanda.

Las investigaciones continúan y se ha puesto en mayor foco de atención, luego del asesinato de la soldado Vanessa Guillén en 2020, quien destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En ese año, se registraron 23 muertes en la base de Fort Hood, en Texas.