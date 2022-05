Ucrania condena a soldado ruso a 89 días de guerra y va por más

Menos de un mes tardó Ucrania en procesar y condenar al primer soldado ruso a cadena perpetua por un crimen de guerra y apunta a seguir este camino con 48 invasores en la mira y pide a la comunidad mundial ser más severa con el régimen de Vladimir Putin.

El comandante invasor Vadim Shishimarin confesó a inicios de mes el asesinato de un civil, identificado como Oleksandr Shelypov, según datos de la Fiscalía, de manera inmediata se dio paso al proceso judicial y 19 días después el Tribunal de Solomianski lo sentenció a prisión de por vida por un crimen que calificaron de atroz.

De acuerdo con autoridades y el relato del invasor, éste le disparó directo a la cabeza al encontrarlo en la región de Sumi hablando por teléfono, pues temía que pudiera delatarlo y según su declaración actuó bajo órdenes de un superior, por lo que su defensa apelará la decisión.

Shishimarin se convierte en el precedente que usará el gobierno de Volodimir Zelenski a 89 días de la invasión para llevar a juicio a los miles de militares ligados a crímenes en varias ciudades del país, como Bucha y Borodyanka, donde se hallaron decenas de cuerpos y fosas semiprofundas. En tanto, la embestida desde el Kremlin continúa, pues esas tropas reanudaron sus ataques como en Chernigov en donde la semana pasada bombardearon instalaciones militares en las que se confirmó la muerte de 87 personas, cuyos cuerpos ya fueron recuperados, informó ayer el mandatario durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, sector que anticipa una recesión que afectará principalmente a las economías más débiles.

Con un estimado de hasta 100 muertes al día desde febrero pasado, Zelenski, quien se unió al foro de manera virtual, instó a sus aliados a imponer sanciones máximas al Kremlin, único responsable de esta guerra, apuntando directamente contra el petróleo y otros embargos.

Dijo que la mejor forma de presionar es detener toda negociación con ese régimen, pues cada aportación a éste es un impulso a su maquinaria bélica. Incluso, señaló que es necesario llevar las restricciones al máximo nivel, pues aún no se renuncia al gas ruso, para forzarlo a pagar por sus acciones.

Asimismo, agradeció el respaldo de países como Estados Unidos y los de la Unión Europea al enviar armas y ayuda humanitaria al calcular que se requerirá una gran inversión tras daños que ya superan los 500 millones de dólares; no obstante, llamó a hacer más en este último ámbito, pues los más de mil prisioneros que se rindieron en Azovstal requieren de su ayuda.

“Tenemos que intercambiarlos”, urgió Zelenski a una semana de que combatientes se entregaran luego de la orden de rendirse y salvar más vidas. Tras varios días sin conocer las condiciones en que se encuentran, al ser llevados a una colonia penal en Donbás, el gobierno demandó presionar a Rusia por las vías posibles para pactar un intercambio de prisioneros, sin detallar cuántos invasores han capturado en casi tres meses.

Horas después, líderes prorrusos de Donetsk adelantaron que también comenzarán sus propios juicios.

Los invasores prevén instalar un tribunal interino en Mariupol, zona que aseguran está bajo su poder, para juzgar a esos defensores, a quienes tachan de criminales de guerra y terroristas, lo que pareció una respuesta a la primera sentencia contra uno de los suyos.

En tanto, el Kremlin solicitó información de sus presos a través de la Cruz Roja Internacional, justo una semana después de que ese organismo demandara acceso a los defensores de Azovstal, por temor a que ocurran violaciones a sus derechos al ser vistos como enemigos.

Y aunque Ucrania no da por perdida la zona, líderes regionales exhortaron a pobladores a abandonarla debido al riesgo sanitario, pues además de la falta de agua potable abundan en la zona cientos de cuerpos en descomposición, debido a los fuertes combates.

SE “AVERGÜENZA” DE INVASIÓN

El embajador y consejero ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Boris Bondarev, renunció al cargo al lanzarse contra la política bélica de Vladimir Putin.

“Nunca me he sentido tan avergonzado de mi país”, admitió el representante ruso en una misiva al detallar que le tomó casi tres meses dar este paso ante la agresión que inició el pasado 24 de febrero, que, dijo, no es contra Ucrania, pues es “quizá el más grave crimen contra el pueblo”, al degradar a Rusia, que sigue acumulando sanciones por la invasión y acusaciones de crímenes de guerra.

Luego de 20 años de carrera diplomática, Bondarev explicó que ante el rumbo que ha tomado el país optó dar un paso de costado, pues recordó que en tantos años en funciones vio varios giros de política exterior, pero nunca una escalada bélica como la de ahora.

Posteriormente, reveló a The Guardian que ante el agravio sólo quedaba un camino “terminar su conexión con el gobierno”, mientras que explicó a la agencia AP que no podría seguir respaldando actos “intolerables”.

Hasta el momento, el Kremlin no se ha pronunciado en el tema, pero Bondarev admitió que le inquieta la respuesta o repercusiones, pues también llamó a potencias a detener esta guerra.