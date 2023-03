Tragedia por impacto de trenes ya suma 43 muertos

La colisión sin precedentes por la que suman 43 muertos en Grecia fue a causa de un “error humano”, aseveró el gobierno al confirmar el arresto del jefe de estación y varias renuncias de implicados, mientras que el sindicato ferroviario puso la mira en un sistema deficiente, que debe operarse manualmente.

Aunque siguen las investigaciones, el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, informó en conferencia que todo apunta a la falla de un trabajador con más de dos décadas de experiencia y quien se ubicaba a más de 20 kilómetros de la escena que calificaron como “inimaginable”, mientras la búsqueda de víctimas entre los pesados escombros se interrumpió anoche por la falta de condiciones.

Luego de horas y horas de labores en las que recuperaron cuerpos a varios metros de la zona del impacto entre el tren de pasajeros y el de mercancías, sostuvieron que sancionarán a todos los responsables, lo que implica que más mandos ferroviarios o funcionarios estarían involucrados por la falta de atención, pues el choque pudo evitarse, hecho que obligó a la presidenta, Katerina Sakellaropoulou, a concluir antes de lo previsto su visita a Moldavia para volver al país.

El premier, quien decretó tres días de luto y ondear las banderas a media asta, evitó dar detalles sobre las causas del accidente, pero apuntó que la mayoría de las víctimas letales son estudiantes de entre 20 y 25 años.

Ello no impidió que diarios locales revelaran datos del siniestro en Tempe, pues expusieron que ambas unidades circularon “inexplicablemente” por la misma vía por dos o tres kilómetros sin ser alertadas del riesgo.

Prácticamente, los maquinistas iban a ciegas, siguiendo órdenes, sin saber que metros más adelante se impactarían frontalmente a aproximadamente 160 kilómetros por hora, según estimaciones de medios griegos, ocasionando uno de los peores accidentes en los últimos años o décadas en la región.

Gráfico

Sobrevivientes describieron de manera desgarradora la escena, pues no habían visto ni olido nada igual.

Entre el humo, piezas metálicas o hasta vidrios cayendo sobre ellos descubrieron cuerpos irreconocibles por quemaduras a causa del incendio o severamente aplastados, pues los primeros vagones quedaron retorcidos en pedazos; mientras que rescatistas dijeron que sólo hallaron partes humanas en un amplio radio.

Socorristas y autoridades admitieron temor de que las cifras letales aumenten, pues calculan que hay una veintena de desaparecidos, entre ellos los maquinistas, que podrían estar entre las víctimas sin identificar, pues como operadores ellos recibieron el fuerte impacto.

Ante las condiciones de la mayoría de los cadáveres sólo cuatro han sido reconocidos oficialmente, según el diario Protothema; por ello, casi medio centenar de familiares acudieron al Servicio Forense, según ERT, para realizarse pruebas de ADN y determinar si sus hijos, hermanos o consanguíneos están entre los muertos o podrían seguir atrapados entre los pesados escombros.

También se reportó que siguen hospitalizadas decenas de personas rescatadas, seis de éstas en Cuidados Intensivos y que varias fueron sometidas a cirugía por lesiones en la cabeza.

Además, la tragedia ya costó el puesto al menos a tres funcionarios; el primero en renunciar fue el ministro de Transporte, Kostas Karamanlis, quien admitió tras visitar la escena que “por respeto” a las víctimas sólo le quedaba hacerse a un lado, no sin antes destapar los fallos como una infraestructura que no responde a las demandas del siglo XXI, pues aunque hizo un gran esfuerzo para modernizarla, no fue suficiente. Ante ello, el gobierno ya nombró a su reemplazo.

Más tarde, se notificó la dimisión del director del Organismo de Ferrocarriles de Grecia (OFG), Jristos Vinis, y otro directivo, como culpables indirectos, tema por el que ya declararon al igual que el único detenido, quien rindió testimonio por cuatro horas, proceso en el que admitió su culpa al admitir que se equivocó, por lo que lo investigan por homicidio involuntario y daños corporales graves, delitos por los que podría pasar desde 10 años en prisión hasta cadena perpetua.

Poco ante de pedir la presencia de su abogado, el hombre de 59 años que no fue identificado relató que intentó girar el sistema manualmente, para cambiar a uno de los trenes de vía, pero el sistema electrónico no respondió.

Y ante esta presión, trabajadores y sindicatos aludieron que el sistema tiene graves deficiencias desde hace años como un software obsoleto, señalización que no funciona y escasez de empleados, pues estiman que sólo opera la tercera parte (750) del total necesario (2,100) para garantizar el servicio. Dichas declaraciones fueron en defensa del compañero, quien, aunque puede ser responsable, dice que no es el único involucrado.

En tanto, trabajadores del Metro de Grecia se sumaron a los reclamos al declararse en huelga desde el primer minuto de hoy, pues dicen que ese transporte presenta fallas similares.