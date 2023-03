Policías detienen a repartidor con una momia en su mochila

Policías en Perú quedaron asombrados luego de revisar a un repartidor que parecía estar en estado de ebriedad en la zona arqueológica de Puno. Dentro de su mochila de pedidos el sospechoso hombre llevaba una momia prehispánica.

Juan, de 26 años, dijo que la momia lo cuidaba y él cuidaba de ella: "Es como mi novia espiritual", aseguró. El hombre apuntó que duerme con el cadáver y que de cariño le puso por nombre Juanita.

Juan explicó que la momia fue un regalo de su padre, quien la consiguió hace 30 años. El hombre dijo que guardaba a Juanita en su casa, en una caja a un lado del televisor.

"Cuando me porto mal me jala la frazada. A veces siento como si me tocara la mano", comentó el repartidor. El hombre llevaba a la momia en la mochila debido a que quería enseñársela a sus amigos.

Las autoridades incautaron la momia y la entregaron al Ministerio de Cultura de Perú, que vela por el patrimonio del país. De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió el sábado pasado, en un mirador de Puno.

El repartidor fue detenido junto a dos amigos, de entre 23 y 26 años, y serán investigados por posibles delitos contra el patrimonio cultural de Perú.

Al parecer, la momia proviene del distrito de Patambuco, provincia de Sandia. El responsable podría ser procesado por el delito de extracción ilegal de bienes culturales, el cual tiene una pena de entre 2 y 5 años de prisión.

