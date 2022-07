Aumenta crisis en Gran Bretaña; renuncian tres ministros más

Como se anticipaba en Gran Bretaña crece la oleada de renuncias al gobierno del Primer Ministro, Boris Johnson, y hoy tres más dejaron el cargo, con lo que suman cinco integrantes del gabinete fuera por voluntad propia en casi 24 horas.

MÁS INFORMACIÓN Empujan renuncia de Johnson en GB; 2 abandonan el gabinete

Luego de las renuncias de los encargados de Finanzas y Salud de ayer, este miércoles dejaron sus cargos los líderes de las carteras de Infancia, Will Quince, de Escuelas, Robin Walker, y de Igualdad, Mike Freer.

Y la presión sigue, pues de acuerdo con medios locales en las últimas 24 horas ya suman más de 20 dimisiones contando a funcionarios de menor nivel y a parlamentarios que ponen en duda la confianza y liderazgo de Johnson para continuar en el cargo.

Incluso, en medio de este escenario más voces exigen la renuncia de Boris Johnson, entre ellos uno de los líderes del gobierno el también ministro Michael Grove y destaca que uno de los relevos también se sumó a esta presión, pues el nuevo canciller y ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, solicitó a Johnson hacerse a un lado al reconocer la crisis que vive esta administración.

En tanto, el Primer Ministro británico llamó a todo su equipo a no renunciar, al asegurar que en momentos difíciles es cuando el gobierno debe estar más preparado y sólido; pero eso no ha aminorado las críticas en su contra por designar a perfiles cuestionables en cargos de alto nivel y su negativa a reconocer errores, pues uno de los recientes nombramientos fue de un funcionario acusado de múltiples cargos de acoso sexual, pero Johnson minimizó los hechos argumentando que ninguno llegó a denuncia formal, aunque sabía que el parlamentario no fue exonerado de dichos delitos.

FGR