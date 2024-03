Aumenta tensión; Colombia acusa golpe de Milei a AL y exige disculpa

Los insultos del presidente argentino, Javier Milei, a su homólogo Gustavo Petro resonaron fuerte en Colombia, que ordenó la expulsión de diplomáticos, acusó al ultraderechista de destruir “la integración latinoamericana” y demandó una disculpa.

Pese al intento de reducir la tensión, al calificar el caso de choque ideológico, la gestión izquierdista se mostró firme ante los insultos lanzados en una entrevista con la cadena CNN, misma que desató roces también con México.

En medio de los intentos de Milei de justificarse al aludir que sólo respondió a agravios, el político al que tachó de “asesino, terrorista y comunista” le recriminó que esa confrontación evidencia que intenta vulnerar o al menos aplazar la integración de Gobiernos de la región, sector dominado por la izquierda.

Y trasladó la escalada a redes sociales, pues en un mensaje en su cuenta de X, el de Bogotá abogó por la hermandad y el respeto entre pueblos.

“Debemos preservar el proyecto de la unidad, la diversidad de América Latina y el Caribe”, espetó en una publicación en la que también agradeció el respaldo de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien también recibió insultos al ser tachado de “ignorante”.

Pero Petro no dejó pasar la oportunidad y envió un mensaje a Javier Milei al recordarle al de Libertad Avanza, un Gobierno que aún no cumple seis meses, que puede convertirse en “un fracaso anunciado”. En referencia a la insistencia del autodenominado libertario de replicar un “sistema neoliberal de hace 30 años”, advirtió que sólo demostrará que esa política no sirve, pues ésa ha agudizado la crisis climática y lleva al mundo al borde de la extinción.

Previamente, el ministro del Interior colombiano, Luis Fernando Velasco, salió en defensa de su Jefe de Estado. También en esa plataforma solicitó a Milei una disculpa al enfatizar que su conducta no es la de un Ejecutivo, pues la tachó de “actitud chabacana y de matón de pueblo”. Incluso, insistió que le pudo funcionar para llegar al poder, pero no es lo que se espera de un gobernante en el trato diplomático, cuando estas naciones tienen un lazo de amistad de dos siglos.

Y asestó que además, ante esas polémicas declaraciones, Javier Milei también le debe una explicación a sus ciudadanos, hecho que respaldó el exmandatario argentino Alberto Fernández al asegurar que tal postura mostró un “desprecio” por sus hermanos latinos.

Pero Milei, quien ayer celebró el cumpleaños de su mano derecha, su hermana Karina, se defendió en redes sociales al recordar que en el pasado, incluso como aspirante al gobierno, sufrió recurrentes ataques de Colombia y México.

En redes sociales se lanzó contra los medios que aprovecharon los cruces diplomáticos para criticarlo. Usó una publicación del diario Clarín para ironizar que prefieran que lo ataquen a que éste confronte a sus homólogos.

“Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal”, escribió en un mensaje en X en torno a burlas y comparaciones previas, como cuando el colombiano lo igualó con el líder nazi Adolfo Hitler y los dictadores latinos Jorge Videla (Argentina) y Augusto Pinochet (Chile) por sus políticas económicas.

Sin embargo, evitó responder directamente a Gustavo Petro y utilizó sus redes sociales para replicar mensajes en los que aliados y simpatizantes cuestionaban la declaración de una supuesta unidad latinoamericana.

En uno de éstos se lee que dicho movimiento fue creado por líderes de izquierda altamente cuestionados. Tal es el caso de Néstor Kirchner, exmandatario argentino, y las dictaduras de Venezuela y Cuba, encabezadas en ese entonces por Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente, y a las que ahora, bajo el mando de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, les dedicó un mensaje a través de CNN, al menospreciarlas, esto luego de que dijera en otro escenario que no descartaba sanciones contra el primer régimen por la represión a la oposición.

Su postura, al seguir la confrontación con Bogotá, contrasta con el intento de su vocero, Manuel Adorni, de rebajar la tensión. En entrevista con un medio local, el funcionario apeló “a que las diferencias entre la ideología de Petro y la de Milei, no afecten la relación”.

Incluso, minimizó la reacción desde Colombia al referir que ésta no es la primera vez que el presidente llama “asesino” a Gustavo Petro, ya que en enero pasado también lo tildó así y en otros discursos el líder argentino ha cuestionado que un exintegrante de la guerrilla M-19 fuera elegido para la presidencia.

Pero Adorni añadió que desde el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada “nos estamos amigando con el mundo”, en otro intento de recalcar las diferencias entre el Ejecutivo actual y su antecesor.