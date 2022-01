Avanza a paso “destructivo” inequidad de vacunas: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la brecha de acceso a las vacunas anti-Covid se ha profundizado, lo que conduce a una fase de inequidad “más destructiva” y un riesgo de que la pandemia siga avanzado y no logren erradicarla este mismo año ante la rápida expansión de la variante Ómicron.

Con niveles de inmunización de apenas cinco por ciento en zonas de bajos recursos, según Our World in Data, el director del organismo, Tedros Adhanom, reiteró los llamados a compartir biológicos o de lo contrario empeorará la situación y el mundo entrará en una segunda fase de inequidad “destructiva”, lo que se vincula con las pautas de varios gobiernos para aumentar a tres o cuatro el número de dosis por persona para acabar con el virus, pues con estas acciones el respaldo de Covax, que ya repartió mil millones de dosis, no ha sido suficiente.

El epidemiólogo sostuvo que sin un trabajo en conjunto el mundo jamás vencerá el SARS-CoV-2 y acotó que esto es una enseñanza para futuras emergencias sanitarias, ya que no sólo se requiere una estrategia global sino hablar de financiamiento, hecho que ha fallado en esta lucha al recordar que ni con donaciones a Covax se ha nivelado el acceso a las inyecciones, pues en África —continente del que han surgido dos variantes de preocupación— el promedio en la materia es apenas de 10 por ciento de población totalmente inoculada, pero con decenas de puntos que aún no llegan a ese umbral.

Esta pandemia está lejos de terminar y con el crecimiento de Ómicron es probable que surjan nuevas variantes

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director de la OMS

Adhanom lamentó que el mundo aún no haya comprendido la necesidad de apoyarse, pues las donaciones han sido insuficientes ante el acaparamiento; por ello, insistió, la lucha que se ha extendido por dos años “está lejos de terminar”, especialmente con el avanzado crecimiento que ha tenido Ómicron, linaje que hace menos efectivos los biológicos. Y es que la OMS ha reiterado que mientras un país tenga bajo nivel de inoculación ninguna región “está fuera de peligro”, por nuevas amenazas como variantes y subvariantes, pues esta semana Suecia confirmó casos de BA.2, que se desprende de Ómicron, contagios que ya se habían detectado en países como Dinamarca y Noruega, en Europa, y la India, en Asia.

En esta tónica, el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, apuntó que la pandemia terminaría este mismo año sólo si el mundo hace lo correcto: romper con la desigualdad.

Durante un foro virtual, aseveró que “lo que tenemos que hacer es llegar a bajos niveles de incidencia (de casos) con máximos niveles de vacunación, de tal manera de que nadie deba morir”, lo que contrasta con el panorama actual, pues incluso naciones con los más altos niveles de inmunización reportan récords de positivos, como Francia que aún dentro del top de los más protegidos en Europa acumuló otro récord con 464 mil infecciones en un día, acercándose al medio millón cada 24 horas que advertía la semana pasada el Ministerio de Sanidad.

Y es que al comparar la inoculación por nivel de ingresos las potencias económicas superan por hasta 14 veces el nivel de gobiernos de bajos recursos, pues éstos se ubican con 71.17 y 4.91 por ciento, respectivamente; aunque los más avanzados no son los ricos, en parte por el rechazo que persiste en algunas regiones y las naciones de ingreso medio alto lideran con hasta 73.49 por ciento de habitantes con esquema completo Covid, por arriba de la media en el mundo de apenas 50.34 por ciento.

. Gráfico: La Razón de México

SE AGRAVA PANORAMA EN EU. Un modelo de medición pronosticó que Estados Unidos, el país con mayor incidencia, superará el millón de fallecimientos por Covid en menos de dos meses.

Con la incidencia actual por la ola Ómicron, se calcula que para la primavera la nación acumule hasta 300 mil muertes más, convirtiéndose en el único país que rompe la marca del millón; pues aunque el mínimo estimado es sumar 50 mil ya se acerca a este nivel, pues hasta el cierre de esta edición suma 853 mil víctimas mortales desde que inició la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins.

Según AP, pese a que Ómicron ha impactado más en la hospitalización que en las muertes, no hay garantías de que mantendrán estos niveles cuando reportan promedios semanales menores a su pico de 2021, pues Delta mantiene agobiados a los trabajadores de salud.

En medio de este panorama el gobierno de Joe Biden puso en marcha un plan para repartir hasta cuatro pruebas rápidas por domicilio para garantizar el acceso a éstas sin romper el aislamiento tras la compra de 500 millones. Se indicó que desde ayer se habilitó en la página covidtests.gov para solicitar las pruebas, mismas que podrían llegar en una semana o a más tardar 12 días a cualquier ciudadano, sin importar su estatus migratorio, pues para el registro sólo se pedirá nombre y dirección.