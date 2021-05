Babak Khorramdin, cineasta iraní, fue asesinado por sus padres por estar soltero

El cineasta proveniente de Irán, Babak Khorramdin, fue asesinado a los 47 años por sus padres, por supuestamente estar soltero y sin hijos a esa edad.

Según Mohammad Shahriari, jefe del Tribunal Penal de Teherán, menciona que los padres de Babak confesaron haberlo drogado para luego asesinarlo con frialdad, y después de quitarle la vida, procedieron a descuartizarlo para meter sus restos en bolsas de plástico.

Los restos fueron encontrados en contenedores de basura de la ciudad iraní de Ekbatan, al oeste de la capital Teherán, el pasado domingo 16 de mayo. Los restos estaban repartidos en ocho bolsas de plástico en el interior de tres maletas y dos paquetes más.

🎥 پدر #بابک_خرمدین: از هیچ کدام از قتل‌هایی که کردم عذاب وجدان ندارم!



کابوسی به سراغم نمی‌آمد چون احساس گناهی نمی‌کردم



کسانی که کُشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند pic.twitter.com/bV0wMLgVYI — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 19, 2021

Los padres fueron arrestados y luego de confesar, según narran, agradecieron a Dios por el asesinato de su hijo, tras mencionar que desde la niñez de éste, nunca tuvieron "un día pacífico". En palabras del padre, "Mi hijo era soltero. Nos acosaba. Nuestras vidas estaban en juego. No estábamos seguros, no por un solo día. Él maldijo e hizo lo que quería. Su madre y yo tuvimos que decidir", enfatizando que el acto se dio con el propósito de que no perdieran su "reputación".

Khorramdin se mudó a Londres después de su educación cinematográfica en la Universidad de Teherán en 2009. Realizó un cortometraje sobre su añoranza por su familia durante sus años en Londres. Después de vivir en ese país durante unos años, había regresado a Teherán para enseñar cine.

En declaraciones para el Daily Mail, Jason Brodsky, editor de Iran International TV, ha reprochado a la comunidad internacional más implicación en los "asesinatos por honor y violencia doméstica".