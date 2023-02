Bajmut alcanza punto crítico y Rusia niega salida pacífica

La lucha por Bajmut alcanzó un nivel máximo por el control del Donbás, por lo que Ucrania urgió a aliados de Occidente a aumentar la ayuda aérea, mientras que el régimen ruso sentenció que la guerra no tendrá una salida pacífica.

Al reconocer que la situación “es cada vez más complicada” en este punto, el presidente defensor, Volodimir Zelenski, ajustó sus fichas y removió al comandante de la región, Eduard Moskaliov, con miras a reforzar la estrategia, obligar al invasor a retroceder y evitar que esa provincia caiga en manos del rival a unos días de cumplir un año en guerra.

Sin especificar el motivo, que según medios locales se liga al avance de los enemigos, como los mercenarios del Grupo Wagner, Kiev emitió un decreto para renovar al mando militar en este símbolo estratégico, que de acuerdo con las Fuerzas Armadas está prácticamente acorralado por las tropas invasoras.

Se detalló que hay bases cerca de todos los accesos y recientemente Moscú se hizo de una provincia cercana, lo que incrementa el riesgo. Además, líderes prorrusos sostuvieron que cada día

Bajmut está más al alcance para intimidar a Ucrania, aunque reconocieron una disputa intensa.

Por separado, los defensores indicaron que sólo pueden ingresar a través de una ruta en el oeste, lo que limita su actuación para mantener uno de los objetivos rusos, como parte de la anexión de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.

Además, ante este escenario, Zelenski aprovechó para presionar a países aliados para reforzar a su ejército, que en la última jornada derribó 11 de los 14 drones invasores —que el rival sigue recibiendo de Irán—, pues señaló que deben romper tabúes internos y dotarlos de aviones de combate, como ocurrió con los tanques potentes Leopard y Abrams.

En su mensaje nocturno enfatizó que sus pilotos, a quienes ve como “héroes”, hacen un gran trabajo para contrarrestar los ataques, pero urgen los cazas modernos para “proteger completamente el cielo” en zonas en las que Moscú reclama su control, pues con tal de afianzar sus planes destruye todo a su paso para ampliar la zona de operación con miras a doblegar a la resistencia, hecho que, apuntó, no ha logrado en 12 meses.

Pese a los esfuerzos de Kiev por alcanzar una paz duradera, Rusia insistió que no hay condiciones para ello ni para devolver los territorios, pues el presidente Vladimir Putin recalcó que no cederá ni Crimea —anexada en 2014— ni las ciudades que se atribuye desde octubre pasado tras los referéndums, luego de que Zelenski indicara que la península es clave para llegar a un acuerdo.

No obstante, el Kremlin lo contradijo y asestó un duro golpe sobre la mesa al sentenciar que esta guerra no concluirá pacíficamente, proceso en el que China busca un acercamiento con ambas naciones. El vocero ruso, Dmitro Peskov, apuntó que, aunque ya evaluaron el plan de 12 puntos de Beijing con el que hay coincidencias en materia de seguridad, no ven viable cambiar el curso a uno pacífico, pues recalcó que su objetivo es mantener los territorios anexados para garantizar la seguridad regional y en estos puntos ante los supuestos crímenes ucranianos.

Sus declaraciones suponen un revés al régimen de Xi Jinping, que alista una pronta visita a Putin, pues ninguna de las naciones involucradas en esta guerra dio el visto bueno a su planteamiento para poner fin al conflicto.

Además, siguen las disputas internacionales, pues la potencia asiática se lanzó nuevamente contra Estados Unidos, ante nuevas acusaciones de supuestamente suministrar armamento a los rusos. Ese régimen rechazó las afirmaciones sin sustento de Washington y reviró que es ese país el que pone en riesgo la seguridad mundial como mayor distribuidor de armas.

Ven "violaciones masivas"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió que la invasión rusa desencadenó “las violaciones más masivas de los derechos humanos” a más de 12 meses del inicio de los bombardeos.

Luego de reconocer que no se vislumbra un final en el corto plazo, el secretario del organismo, António Guterres, confirmó que este escenario causó una oleada de destrucción con miles de muertes y desplazamientos forzados, pues un recuento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ubicó en 19 mil la cifra de ucranianos fallecidos o heridos por los ataques rusos, principalmente contra infraestructura civil.

Y recordó, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Kiev destapó el horror de la guerra al exponer múltiples agresiones sexuales por parte de los combatientes rusos, así como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la destrucción total, pues hace unas semanas la ONU admitió que podrían ser sólo el “iceberg” del conflicto prolongado, pues en zonas ocupadas es complicado contar con datos actualizados, mientras este escenario se hunde en un segundo año ante la negativa de ambos gobiernos a negociar.