Cierra 2021 con 250% más casos que primer año Covid

Pese a la aplicación de hasta nueve mil millones de vacunas a nivel mundial, las inyecciones no frenaron la pandemia de Covid-19 y el 2021 cerrará con 2.5 veces más contagios por SARS-CoV-2 que el año previo en medio de nuevas oleadas y récords a causa de la variante Ómicron, que ya está superando a Delta.

Con esta estrategia, el mundo alcanzó 48.97 por ciento de población completamente inoculada en casi 12 meses, según datos del portal Our World in Data. No obstante, la propagación del virus persistió, especialmente con el surgimiento de mutaciones más transmisibles y contagiosas y el acumulado, un día antes de cerrar el año, fue 286 millones de infecciones, es decir, 204 millones más que los 81 millones al cierre de 2020, lo que representa un alza de 251 por ciento.

El incremento fue muy similar al contabilizar los decesos, pues hubo el doble con hasta 3.6 millones en 12 meses, en comparación con los 1.7 millones del año previo, según el recuento actualizado de la Universidad Johns Hopkins.

Y pese a la creación de más biológicos y la aplicación de sus respectivos refuerzos, recordando que hasta el momento sólo Israel avaló el uso de una cuarta inyección, la amenaza aún no se detiene y ni los pronósticos más positivos anticipan su erradicación, muestra de ello es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retrasó la meta de 70 por ciento de inoculación total por país hasta julio y decenas de gobiernos meten el acelerador en la aplicación de terceras dosis para evitar otro año completo en pandemia.

En ese empujón, Estados Unidos estima que a más tardar el próximo 3 de enero la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) autorice refuerzos para adolescentes de entre 12 y 15 años, en medio de condiciones críticas en el sector infantil. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que en la semana del 21 al 27 de diciembre subió hasta 58 por ciento el ingreso hospitalario de menores de 17 años, con un promedio de hasta 330 niños internados por día, lo que se acerca a sus peores cifras de más de 340 en septiembre pasado. Sin embargo, la directora, Rochelle Walensky, recordó que este grupo representa menor riesgo en comparación con la sintomatología que presentan los adultos. Además, el país elevó niveles de alerta como en los cruceros, al advertir que abordarlos es un alto riesgo.

Y es que en el país más afectado por la pandemia —único con más de 800 mil decesos— reporta entidades con alcances mayores a los de otras naciones, pues Nueva York, en donde mantienen los eventos masivos para recibir al 2022, y Florida reportan más de 70 mil casos diarios, similar a países que oscilan entre los 100 mil diarios.

En el tema de inoculación, en la Unión Europea (UE) una de las más avanzadas con hasta 79 por ciento de población con esquema completo, según el Consejo regional, demandan a todos los gobiernos elevar las tasas en la materia garantizando el suministro suficiente de vacunas para superar los niveles actuales, y es que hay preocupación en regiones como Eslovaquia y Croacia, por debajo del 50 por ciento, mientras la más avanzada Portugal está a 10 por ciento de llegar a la meta.

Y en esta última semana del año varias naciones como Francia y Gran Bretaña hilaron varios récords y junto a Estados Unidos, Italia y España despiden el 2021 por arriba de los 100 mil infectados por día; con los casos más graves en EU, con más de medio millón de contagios, Francia que se mantiene por segundo día consecutivo con más de 200 mil diarios y España con un alza de hasta 60 por ciento de un día para otro.

Además, al revisar los datos de cada Ministerio de Salud en las últimas 24 horas al menos seis naciones registraron nuevos topes máximos, cinco de ellas de Europa: España, GB, Portugal, Italia y Grecia, mientras sube la que tuvo un alza fuera de la región fue Australia al pasar de 18 mil a 21 mil.

RESALTA EFECTIVIDAD DE J&J

La segunda inyección de la monodosis de Johnson & Johnson alcanza un nivel de hasta 85 por ciento de eficacia contra la variante Ómicron, lo que representa un alto nivel de protección ante el riesgo de ser hospitalizados, aun cuando se piensa que este linaje es más leve.

Según un estudio de la farmacéutica, tras evaluar resultados de más 70 mil trabajadores del sector salud inoculados con ésta, la alta respuesta se debe a las células T, garantizando la generación de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, algunos especialistas piden mantener las investigaciones por la transmisibilidad de la cepa originaria de Sudáfrica. Dicha información busca mejorar la percepción del fármaco, luego de que en EU expertos recomendaran a la población preferir las dosis de Pfizer o Moderna antes que ésta como refuerzo, tras identificar un alto riesgo de sufrir trombosis.