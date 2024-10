Así conmemoraron a las víctimas de la masacre en el festival de música de Reim a 1 año

La música es sinónimo de vida y de liberación, por ello es conocida como arte, porque también se combina de sonidos, de instrumentos musicales, e inclusive de la voz humana que hacen vibrar al cuerpo. Asimismo, cuesta trabajo comprender, que un sitio, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de melodías y de ritmos que se apoderan del ser de una persona, termine en desgracia, en momentos desgarradores y dolorosos. Hoy, 7 de octubre se cumple un año del letal ataque de Hamás a Israel.

El 7 de octubre de 2023, aproximadamente a las 6:00 horas, ocurrió un atentado en el festival de Reim de música electrónica. Comandos de Hamás infiltrados desde Gaza ingresaron al sur de Israel, provocando una masacre que dejó a cientos de personas sin vida. Un suceso lleno de tiroteos y secuestros, dejó a la nación Israelí con una marca de dolor imborrable.

Gaza utilizó explosivos y excavadoras para traspasar la barrera que rodea el territorio palestino, con esa acción lograron el asesinato de personas en la zona de Kibutz, bases militares y en el festival de Nova. Ante esto, Israel lanzó una ofensiva con el objetivo de destruir a Hamás. De acuerdo con datos oficiales, la franja de Gaza mató a más de 360 visitantes del evento de música y por lo menos 44 personas fueron tomadas como rehenes. De todos los ataques de ese día, ocurrieron 1200 decesos. y 251 fueron secuestradas.

Como hace un año, pero con motivo de conmemoración, a las 6:30 de la mañana de este lunes 07 de octubre de 2024, la música volvió a detenerse en las afueras de Reim. En la pequeña localidad, donde ocurrieron los actos de violencia, actualmente se encuentran fotos, y escritos con los nombres de las víctimas. Familiares de las personas que ya no están, asisten al sitio, y con dolor describen su sentir.

Es mi nieto, vino aquí a bailar y lo mataron. Es muy triste. Lo mataron y lo secuestraron no lo dejaron aquí. No tenemos el cuerpo, no tenemos dónde llorar.