COVID-19: Hong Kong rompe récord de casos; podría endurecer medidas sanitarias

Autoridades de Hong Kong advirtieron que las medidas sanitarias contra COVID-19 podrían endurecerse, luego de que este sábado se estableciera un nuevo récord de contagios, el cual provocó que se aumente la capacidad de análisis de detección del virus.

Este sábado la ciudad registró 351 casos confirmados, lo que representa la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia, con 161 contagios no localizables o pendientes de investigación, de acuerdo con AFP.

La jefa de Sanidad, Sophia Chan, señaló que “basándonos en el actual ritmo de crecimiento de los casos, estimamos que las instalaciones (de aislamiento médico) pronto serán incapaces de poner en cuarentena a todos los pacientes".

Lo anterior, a pesar de que Hong Kong ha seguido durante mucho tiempo una estrategia de lucha contra el virus, igual que China continental y gran parte de Asia oriental, mediante el rastreo de contactos, cierres selectivos y cuarentenas.

Aunque los contagios de coronavirus continúan y buena parte del mundo ha optado por abrirse y convivir con el coronavirus, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, sigue firme con su política de "cero COVID".

Cabe recordar que Hong Kong ha registrado más de 15 mil casos confirmados de coronavirus con 213 muertes.

Las autoridades han insistido a las personas que se queden en casa para detener la propagación del virus, aunque de acuerdo con análisis a las aguas residuales, el virus ya se encuentra en gran parte de la ciudad.

LRL