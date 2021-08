“Debí ponerme la maldita vacuna”, escribe hombre a su esposa antes de morir por COVID

Minutos antes de morir por COVID-19 en un hospital de La Vegas, Estados Unidos, Michael Freedy de 39 años le mando un mensaje de texto a su esposa en el que le escribió “¡debí haberme puesto la maldita vacuna!”.

La esposa de Freedy en una entrevista para un medio local aseguró que no se habían puesto la vacuna contra COVID-19 porque querían esperar un año.

Después del fallecimiento de Freedy, su esposa fue a que le pusieran la primera dosis de la vacuna y se lamentó de en su momento no haber hecho lo mismo con él.

Solo tenía 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque lo hará. El amor de mi vida, mi roca, mi todo. El padre de mis bebés ya no está con nosotros. No sé qué hacer