Elecciones intermedias en EU: ¿Qué está en juego?

Este mes de noviembre, en Estados Unidos, se acaloran los debates políticos debido a las elecciones intermedias , un procedimiento electoral que ocurre una vez cada mandato y, aunque no es de tan gran escala como la elección presidencial, sí contribuye a definir el rumbo del tiempo restante del presidente de este país en la silla , pues se disputa la mayoría en el Congreso.

A casi dos años de que las previas desataran el asalto al Capitolio luego de que entonces presidente Donald Trump acusara un supuesto fraude, este martes 8 de noviembre los estadounidenses decidirán a quién le dan el control del Congreso con la renovación total de la Cámara de Representantes y la tercera parte de los escaños en el Senado.

Así, republicanos y demócratas se enfrentan otra vez , ahora en unas intermedias que se realizan en busca de la mayoría de cara a las presidenciales en 2024. En caso de ganarla, los primeros tendrán el poder de obstaculizar a Biden, pero, de lo contrario, los demócratas allanan el camino para que Biden consiga las leyes prometidas como la legalización del aborto, la prohibición de armas en el país y la despenalización del consumo y posesión de marihuana.

¿Qué se elige en estos comicios?

Aunque más de 40 millones de ciudadanos ya adelantaron su votos vía correo, este martes se deciden:

435 lugares en la Cámara de Representantes, que actualmente es de mayoría demócrata con 220 lugares contra 212 de la oposición. Su gestión sólo dura dos años, por lo que en ocasiones coinciden con las presidenciales.

34 escaños de 100, lo que representa casi la tercera parte.

36 nuevos gobernadores; algunos de ellos buscan la reelección.

Cargos estatales y locales.

En el Poder Legislativo, la votación se da por estado, es decir, para el Senado cada entidad elige a dos representantes. Para la Cámara de Representantes es diferente, pues cada región tiene un número diferente de representantes, dependiendo de los distritos o extensión del estado, pues hay unos que sólo cuentan con un funcionario, mientras otros como el caso de California tienen más de 50.

Los elegidos para el Congreso asumirán sus funciones a partir del próximo 3 de enero .

te puede interesar Biden pide votar contra las mentiras

¿Qué dicen las encuestas?

Aunque de momento no hay claridad por la polarización que persiste en la nación, en medio de cruces de bandos y hasta advertencias de que los republicanos argumentarán que hubo fraude si pierden, algunas encuestas apuntan qué hay más probabilidades de que los aliados de Trump obtengan la mayoría , pues históricamente el gobierno en el poder es castigado a media gestión.

Según datos de FiveThirtyEight, los republicanos podrían arrebatar la mayoría a los demócratas al conseguir más de los asientos que tienen actualmente, aunque ven una contienda muy reñida.

Mientras que en el Senado la situación podría permanecer equilibrada como hasta ahora, donde cada partido tiene 50 congresistas, aunque con ligera ventaja para los que están en el poder por el voto de desempate que les da la vicepresidenta Kamala Harris.

Para obtener la mayoría, los demócratas requieren al menos 14 de los más de 30 puestos en disputa, pero lo máximo que le otorgan los sondeos son 12. En tanto, los republicanos buscan más de 20, por lo que el panorama luce desalentador en este recinto.

¿Quién tiene mayoría por estados?

Actualmente 28 estados son gobernados por el Partido Republicano, con lo que supera por seis a los demócratas, cuya cifra asciende a 22.

No se prevén grandes cambios, si bien los analistas ven como una de las zonas claves a Georgia, actualmente en poder de los republicanos, pero con el antecedente de que Biden ganó las presidenciales ahí, lo cual ocasionó que aliados de Trump presionaran a funcionarios estatales para anular el resultado, alegando que un estado republicano se decantó por el líder opositor.

También califican como cruciales a otros como Arizona, Pensilvania, Michigan, Ohio y Wisconsin.

Elecciones intermedias se anticipan al 2024

Los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos evidencian la satisfacción de la ciudadanía con el trabajo del partido en el poder. Además, influyen en el rumbo de la agenda política y, también, comienzan a trazar el rumbo de los proximos comicios presidenciales en el país , los cuales se celebraran en 2024.

Según algunos medios estadounidenses, Trump podría confirmar su postulación a la presidencia si los resultados le dan la mayoría ante los demócratas, pero también se prevén, en caso de perder, posibles impugnaciones de sus aliados, a quienes el presidente Biden se refiere como “negacionistas” que amenazan la democracia.

Pero hasta el momento no hay indicios de que Biden haga un anuncio de cara al 2024 , pues todo apunta a que, si obtiene la mayoría, impulsará las propuestas que no han pasado en el Senado por no contar con un amplio respaldo.

A propósito, hace unas semanas sostuvo que la ciudadanía tiene el poder de impulsar legislaciones que los Republicanos han bloqueado.

AM