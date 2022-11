Biden pide votar contra las mentiras

Una semana antes de la elección intermedia, el presidente estadounidense, Joe Biden, levantó la voz contra quienes intentan alterar la democracia en el país y exhortó a la población a votar contra las mentiras, la violencia política, el caos y la polarización.

El demócrata insistió que la población tiene la última palabra para defender la democracia ante posibles signos de retroceso, en referencia a lo ocurrido en los últimos comicios cuando el exlíder Donald Trump desconoció los resultados, lo que derivó en el asalto al Capitolio.

“Muy en el fondo sabemos que la democracia está en peligro, pero también sabemos que está en nuestras manos preservar la democracia”, recalcó Biden en un mensaje contra los republicanos.

Por ello, insistió que no pueden descartar otra amenaza a las instituciones, pues recordó que algunos republicanos ya hablan de presunto fraude cuando aún faltan varios días para la elección y no hay nada decidido, por lo que instó a los ciudadanos a no caer en engaños que sólo buscan incrementar la división en el país entre las fuerzas opuestas.

Asimismo, denunció que líderes del Partido Republicano fomenten la violencia al burlarse del ataque contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues lamentó que éstos usen esta agresión para ganar adeptos durante los últimos días de campaña.