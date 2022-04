NY: 29 heridos en ataque en Metro

Un sujeto de raza negra vestido con uniforme gris, chaleco verde alusivo a la construcción y una máscara de gas disparó 33 veces en plena hora pico en un vagón del Metro de Nueva York dejando 10 heridos de bala —siete hombres y tres mujeres—, de los que cinco están críticos, así como entre 13 y 19 afectados por intoxicación.

La comisionada de la Policía, Keechant Sewell, relató que el sospechoso arrojó una lata de gas como distractor y abrió fuego al interior del tren al llegar a la estación de la calle 36, en Brooklyn, según testimonios, lo que el alcalde de NY, Eric Adams, calificó como un plan para aterrorizar a la ciudad al convertir un día normal es un escenario casi de guerra, lo que obligó al cierre de un amplio número de cuadras, el transporte y hasta escuelas cercanas, pues el agresor seguía en las inmediaciones.

Pasajeros y personal de emergencia ayudan a ciudadanos heridos al interior del vagón. Foto: AP

Unas 11 horas después, en una segunda actualización del incidente, la Policía identificó al perpetrador prófugo como Frank James, de 62 años, quien habría disparado a los usuarios con un arma Glock semiautomática en un trayecto rumbo a Manhattan hasta que ésta se trabó, lo que resaltan evitó un mayor número de víctimas, mientras videos del momento del ataque circularon rápidamente en redes sociales, en los que se mostraba a personas tiradas en el anden junto a charcos de sangre, algunos al interior del vagón tratando de ayudar a los heridos y otros más corriendo para alejarse del humo y los disparos.

Inicialmente el tirador, por quien ofrecen una recompensa de hasta 50 mil dólares, fue descrito por víctimas y testigos como un hombre robusto de casi 90 kilos, de raza negra y 1.70 metros de estatura, quien según CNN fue rastreado luego de encontrar una tarjeta de crédito tirada en la escena del crimen.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha determinado el móvil del ataque, pero las autoridades insisten que no hay ningún motivo para ligarlo con terrorismo, aunque ante estos hechos prefieren ser cautelosos y no descartar ningún escenario.

Policías inspeccionan la camioneta alquilada por el “hombre de interés”. Foto: AP

Luego de estrechar la búsqueda, misma que se complicó por una falla en las cámaras de seguridad en el transporte público, las autoridades ligaron a la “personas de interés” con una camioneta con placas de Arizona de la empresa de mudanzas U-Haul vinculada con el sospechoso. Ésta fue rentada por James en Filadelfia y localizada a casi ocho kilómetros de distancia del lugar de los hechos, con apoyo de la compañía, pues personal de ésta admitió que fueron contactados y se les informó que el o los ocupantes serían arrestados por su presunta participación en el tiroteo que desató el caos.

No obstante, la unidad estaba abandonada y se presume que en ella recuperaron un arma, tres cargadores y hasta un hacha, pero no quedó claro si ésta fue usada para huir, pues tampoco se sabe cómo llegó el atacante al Metro, y su ingreso a las instalaciones permitiría conocer a detalle el plan del sujeto que al lanzar una lata de humo generó confusión, pues algunos medios reportaron que éste fue resultado de varios estallidos, mismos que testigos así habrían reportado por el ajetreo de escuchar los disparos al huir del Metro entre escenas de sangre y gritos.

Gráfico

Asimismo, se reportó que al menos un video grabado por uno de los testigos podría confirmar la participación de este sujeto en el ataque armado número 131 en lo que va del año en Estados Unidos, según Gun Violence.

Ante este grado de violencia, la gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, llamó a detener esta ola “de locura”, al advertir que se debe poner un alto a los tiroteos que alimentan el odio, justo un día después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas regulaciones en torno a las armas difíciles de rastrear.

Por separado, el mandatario, quien se comunicó con autoridades locales para garantizar apoyo federal, sostuvo que no descansarán hasta hallar al perpetrador del ataque, lo que se relaciona con la ola violenta en NY, misma que el alcalde Adams —quien dio seguimiento a la emergencia a distancia tras contagiarse de Covid-19— busca reducir en la ciudad más poblada de EU, luego de un repunte de ataques aparentemente aleatorios en trenes subterráneos principalmente contra personas asiáticas e hispanas, entre las que destacan muertes de pasajeros que fueron empujados intencionalmente hacia las vías.

Además, este tiroteo es el tercer incidente de este tipo en la entidad en lo que va del año, de acuerdo con datos de la organización Gun Violence. Asimismo, es uno de los que más víctimas por impactos de bala ha dejado a nivel nacional sólo debajo de otros registrados en Arkansas (27) California (18), Texas y Missouri (16), así como Iowa (12), aunque el de ayer no dejó víctimas mortales.

Tras la emergencia y aunque no se ha dado información sobre las víctimas, se reveló que al menos dos de ellas son de origen hispano, de acuerdo con un reporte del cónsul de México en NY, Jorge Islas, en busca de identificar si alguno de los lesionados era de origen mexicano.