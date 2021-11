Europa admite “amenaza real” y calcula 500 mil muertes más

Luego de cinco semanas con alza de casos Covid-19 en Europa, autoridades sanitarias reconocieron “una amenaza real del resurgimiento” de la pandemia que podría retrasar hasta un año la lucha contra el virus y provocar unas 500 mil muertes más en sólo cuatro meses.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región, Hans Kluge, alertó que en la última semana el continente acumuló casi 1.8 millones de contagios, hecho que vinculó con el levantamiento de restricciones, evidenciando que el ajuste pudo ser prematuro, y con el freno a las tasas de inmunización por zonas que reportan que más de 30 por ciento de su población no ha recibido ni una sola vacuna.

Dichas alzas han convertido a Europa en el nuevo epicentro Covid, pese a ser la región con el mayor avance de inoculación, demostrando que las inyecciones no son la única herramienta para erradicar la pandemia, al registrar un crecimiento de seis por ciento de infecciones en la última semana y 12 por ciento de fallecimientos, respecto al mismo periodo.

Puntualizó que sólo ocho de casi 50 naciones de Europa han superado el 70 por ciento de la población protegida y sentenció que las inyecciones han mostrado ser el mejor activo, pero no el único, por eso urgió a implementar otras acciones para contener esta enfermedad. Cabe destacar que dos de las naciones en el Top 10 de fallecimientos, Bulgaria y Rumania, también son de las que menor avance de vacunación tienen, de acuerdo con Our World in Data.

Por ello, Kluge exhortó a todas las naciones que se acercan a cifras récord, que no veían desde sus primeras oleadas, a reaccionar y virar la estrategia, ya que todo apunta que, pese a los biológicos, se ubican en el mismo punto que hace un año, con gran preocupación de brotes que saturen nuevamente sus hospitales.

Gráfico

En esta crisis, las alertas se prenden en zonas como Alemania, Bélgica, Ucrania, Rusia y Gran Bretaña, al ser las de más infecciones y muertes en un solo día; pues la primera de esta lista sumó más de 30 mil casos y se acerca a su peor pico del año pasado de poco más de 40 mil, mientras que el Ministerio de Sanidad de Bélgica confirmó un nuevo récord a casi dos años de esta crisis pandémica con 32 mil 708 personas infectadas, alrededor de 400 por ciento más que la incidencia de la semana pasada cuando al día reportó poco más de ocho mil.

En defunciones, Rusia se sitúa como la zona más alarmante al registrar nuevos máximos de más de mil decesos diarios, como los mil 157 de ayer; seguido de Ucrania, nación limítrofe, y Rumania. No obstante, aunque la incidencia es menor en territorio germano, éste también es un foco rojo, pues de mantener cifras similares a los 165 de ayer, este mismo mes podría rebasar los 100 mil muertos, barrera que sólo han superado cuatro naciones en el continente: Gran Bretaña, Rusia, Francia e Italia. Y las autoridades ya alistan cambios inmediatos ante la posible saturación de unidades de cuidados intensivos para el invierno, aunque hasta el momento ninguna apunta a la obligatoriedad de las dosis para revertir la situación. Lo que contrasta con países como Chipre, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco y San Marino que en la última jornada no reportaron víctimas letales.

GB Y EMA AVALAN PÍLDORA ANTICOVID

El gobierno británico se anticipó a la OMS y avaló el uso de la píldora molnupiravir a sólo una semana de que la que la farmacéutica Merck liberara su licencia para compartir la fórmula con naciones de bajos recursos.

Mientras el organismo mundial analiza la viabilidad del tratamiento oral, en Gran Bretaña ya le dieron el visto bueno con miras a reducir la carga hospitalaria.

Y es que, a casi dos años de iniciar la lucha contra el SARS-CoV-2, aún enfrentan alta incidencia de infecciones al catapultarse como el país con más contagios en la región, 41 mil en 24 horas, por lo que ven como una medida histórica la suma de un tratamiento alternativo para reforzar la lucha contra este virus que emergió desde 2019 en Asia.

Horas después, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) siguió los pasos de la nación, que hace unos años abandonó la Unión Europea (UE), al respaldar el uso del fármaco, previsto para pacientes con casos de leves a moderados de Covid, pues cada persona puede suministrar las dosis en casa, máximo dos píldoras cada 24 horas, y que se recomienda en los primeros cinco días tras confirmar el contagio.