Europa evalúa modelo antimigrante

La Unión Europea (UE) llevó a debate la creación de centros para migrantes fuera de su territorio a días de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pusiera en marcha dicho plan.

Casi en el arranque de su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a explorar esta polémica alternativa a meses de aprobar el Pacto Europeo de Migración y Asilo con el que prometían controlar este problema. Al resaltar que más de la mitad de los miembros apoya esta vía para resolver este asunto, llamó a sopesar dicha vía ante la saturación por los ingresos ilegales de personas procedentes de Asia y África.

La región enfatizó que no le basta con expulsarlos ni delegar la tarea a naciones aliadas que no son el primer destino de indocumentados, por ello abrió la posibilidad de desarrollar este “innovador” proyecto, según Von der Leyen, para abrir instalaciones fuera de la UE, hecho que respalda el derechista Viktor Orbán, presidente húngaro y líder del Consejo Europeo.

Con ello, seguirán los pasos de Italia que hace días envió a 16 migrantes a Albania, zona fuera del bloque y con menos de tres millones de habitantes. Además, la UE ya tiene en la mira a varios países, como Marruecos, Egipto y Túnez.

Pero no todos están de acuerdo por el desdén a la migración. Tal es el caso de España que rechazó tajantemente la “solución” radical, pues advirtió que no revertirá la crisis actual; mientras que Alemania se pronunció por evaluar la estrategia de “tercer país seguro”, pues el asilo no es la mejor vía.