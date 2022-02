Mexicano en Ucrania: se normaliza la tirantez

La situación en Ucrania no es de alarma, pero hay una normalización de la tensión con Rusia, afirmaron Luis Figueroa y Edison Montachana, originarios de México y Ecuador, quienes radican en la zona en la que se anticipaba que podría ocurrir una invasión ayer.

En entrevista con La Razón los extranjeros señalaron que tienen contacto tanto con ucranianos como con extranjeros y perciben cierta tranquilidad, pues es una situación que se ha prolongado desde hace casi 10 años, a causa de la anexión de Crimea ocurrida en 2014.

Consideran que hay cierta normalización, pues pareciera una situación cotidiana; incluso Figueroa, quien llegó a Ucrania desde septiembre pasado junto a su pareja de origen ucraniano, comparó la situación con México en donde lamentablemente se ha normalizado el crimen y agregó que también sirve para dimensionar la situación, pues por estos actos en México hay más víctimas que las 16 mil que ha dejado en estos años el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Extranjeros ven normalización en Ucrania; no descartan salir. Foto: Especial

Los jóvenes coincidieron en que hay gran diferencia entre lo que se informa en Ucrania y en sus naciones, muestra de ello es que hace unos días familiares y amigos los llamaron y enviaron mensajes para preguntarles por su seguridad y cuándo volverían.

Montachana, quien lleva más de dos años en Jarkov, cerca de la frontera asediada, detalló que fue a través de su madre en Ecuador que supo que se fijó el 16 de febrero como la fecha prevista para una temida invasión —que no ocurrió—, pues estaba preocupada. La vida en Ucrania “es tan normal que si no ves las noticias no te das cuenta”, comentó al recordar que lo más llamativo que ha notado es que amigos comparten videos en redes sociales de aviones o helicópteros sobrevolando la región.

Figueroa, quien reside desde hace casi medio año en Kiev, sostuvo que su día a día es normal, aunque percibe que se redujo la presencia de turistas en ciudades y zonas para esquiar, lo que se vincula con las recomendaciones de varios países a salir de ahí y no viajar por el peligro de un ataque; sin embargo, destacó que sus contactos locales le dicen que hubo mayor intensidad en 2014 con rebeldes y grupos independentistas.

Aunque ninguno tiene planes de abandonar el país, reconocieron que se mantienen informados por si deben contar con un plan B o un plan C en caso de que escale la situación.

El mexicano detalló que, aunque la población no se fía de los mensajes rusos y prevalece cierta tranquilidad, “si he considerado un plan B por si sucede un ataque” y reconoció que lo que lo hizo evaluar la situación fue la preocupación de su madre y hermanas, pues no puede simplemente ignorar la situación, pese a que vive una realidad diferente a la que ellas perciben a través de las noticias.

Recordó que hace unas semanas la embajada de México en Ucrania lo contactó y hubo una reunión con connacionales para ofrecerles reubicarlos temporalmente en Ivano-Frankivsk, dentro de Ucrania sólo más alejado de la frontera. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que ya se concretó el traslado de familias mexicanas de Kiev al sur de Ucrania, hecho que calificó como “un éxito” ante la contingencia y garantizó total apoyo a las casi 100 familias que permanecen en este país.

Gráfico

En tanto, Montachana comentó que está al pendiente de las autoridades de su país, mismas que ofrecieron facilidades de traslado a otra región sin documentos especiales. Asimismo, precisó que aunque no ven signos de una guerra, en su trabajo le dijeron que cuentan con un plan de contingencia, pese a que Ucrania no aconseja salir de la zona.

En tanto, Natalie, una ucraniana consultada por La Razón, admitió cierta sorpresa del alto riesgo de que ocurra una invasión, pues dijo que se trata de un tema que debe ser tomado con seriedad, pues no es un problema de pandillas sino de países y es sabido que los rusos son traicioneros y buscan ejercer mayor control en la región.

Aunque refirió que no se pueden confiar en la postura de Vladimir Putin o su estrategia, resaltó que se sienten seguros con el respaldo de aliados, en referencia a las armas letales enviadas en caso de ser necesarias, pues consideró que mientras cuentan con este apoyo será más difícil que los ataquen, pero podrían actuar con hackeos y mayor suministro de armas a prorrusos en territorios anexados.

El dato: Pese a las tensiones, el presidente ruso, Vladimir Putin, refuerza sus alianzas con otras naciones fuera de la región al recibir en Moscú a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.

DESMIENTEN RETIRADA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtieron que no hay pruebas de una supuesta desescalada luego de que el gobierno ruso indicara que retirarían tropas de la frontera y de Crimea.

Al cierre de esta edición, la Casa Blanca notificó que contrario a las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso dicha nación envió hasta siete mil soldados más a la zona en tensiones, por lo que se mantienen en la zona poco más de 150 mil efectivos.

Funcionarios del gobierno de Joe Biden revelaron que, mientras el Kremlin hace anuncios públicos de una presunta desescalada, en privado sigue desplegando a sus efectivos, por lo que reavivan las alertas de que en cualquier momento podría ocurrir un ataque, bajo cualquier pretexto, que incluiría mensajes falsos sobre supuestas actividades ilegales de la OTAN y otros países.

Previamente, el secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg, sostuvo que no hay ninguna prueba del repliegue y que ya se veían señales de que había elementos en camino; mientras que Zelenski recalcó que, por el momento, sólo hay declaraciones, reiterando que no se pueden fiar de las palabras de Rusia.