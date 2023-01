Falla paraliza el tráfico aéreo por dos horas en EU; descartan hackeo

Una falla informática de origen desconocido provocó una parálisis aérea de casi dos horas en Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender temporalmente todos los vuelos, incluyendo los de carga.

La interrupción técnica impidió la salida de mil vuelos y hasta seis mil retrasos en todos los aeropuertos del país entre las 07:00 y las 09:00 horas (tiempo del este), según el portal FligthAware, provocando una reacción en cadena por viajes pendientes y los programados por la tarde, con tripulaciones en tierra y cientos de pasajeros varados, pues hasta el cierre de esta edición las cifras se elevaron a mil 333 vuelos suspendidos y nueve mil 723 demorados, debido a operaciones a medias, pese a que se reinició el Sistema de Notificaciones a Misiones Aéreas (NOTAM) y confirmaron que ya podían sobrevolar el territorio de manera segura.

Dichas cifras representan un alza de 543 por ciento tan sólo en las suspensiones en comparación con lo registrado un día antes cuando apenas hubo 207, pero también se registró un alza en retrasos de 38 por ciento, mientras el gobierno y las aerolíneas buscan la recuperación del sector aéreo a niveles prepandemia, pero esta interrupción los acercó más a la caída registrada hace unas semanas entre la Navidad y Año Nuevo tras las peores tormentas en EU y que pusieron en la mira a la firma Southwest Airlines, al concentrar la mayoría de cancelaciones sin una explicación.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no queda claro por qué falló el sistema de avisos, pues informaron que se solicitó a todas las aerolíneas permanecer en tierra para evitar incidentes luego de que los problemas en el envío de alertas a los pilotos a nivel nacional, aunque sí se permitieron los aterrizajes.

Incluso se especuló que pudo tratarse de un supuesto hackeo, pero las autoridades no corroboraron esa versión al detallar que, de momento, no hay evidencia de una intromisión en torno a despegues y aterrizajes a nivel nacional, pues el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, quien asumió toda la responsabilidad sobre el caos, descartó un ciberataque al puntualizar “no hay indicios de ningún tipo de actividad externa”.

Gráfico

Pero reconoció que la situación obligó a parar por completo alrededor de hora y media por temas de seguridad, mientras que también surgieron otras sospechas como un posible cambio en el sistema de respaldo que derivó en la parálisis.

Y pese a la aclaración del funcionario en torno a posibles intervenciones ajenas, la versión de un hackeo cobró fuerza luego de que se reportara que Canadá sufrió una falla similar, que no impidió sus operaciones, pero no se ha determinado si existe relación ante esta coincidencia, de acuerdo con la agencia Reuters.

Pese a esta información, las aerolíneas buscan salir de este bache, pero admitieron que lo más probable es que las operaciones se regularicen hasta hoy o durante el fin de semana, debido a que este error afectó la programación posterior en espera que de salgan los aviones ya programados.

Además, coincidieron en que, pese a la reanudación, las operaciones avanzan un poco lento al poner la mira en los procesos de verificación ante el riesgo de otra falla; pero no adelantaron datos sobre las pérdidas económicas, aunque admitieron que las posibles compensaciones no serán lo esperado por los afectados, debido a que la falla no fue de una aerolínea, pero igual habrá cientos de reclamos.

Al respecto, Buttigieg reiteró que se sigue rastreando el origen de la falla en el sistema de alertas a pilotos por temas de seguridad, luego de que el presidente Joe Biden presionara para dar una respuesta a esta interrupción inusual.

Ante la prensa, el jefe de Estado aseveró que mantiene estrecha comunicación con el titular de transportes quien le confirmó durante la mañana que “el tráfico aéreo puede aterrizar de manera segura, pero no despegar en este momento” al reiterar que aún no se sabe cómo se originó el problema.

En tanto, políticos y legisladores aprovecharon la situación para culparse por un sistema que tacharon de obsoleto, pues recordaron que la FAA lleva más de un año sin líder, pues el Congreso no ha respaldado al nominado por Biden, Phillip A. Washington.

El líder de la Asociación de Viajes de EU, Geoff Freeman, indicó que esta situación demuestra que requieren mejoras de inmediato, elevando la presión a los legisladores, mientras que algunos de ellos, como el republicano Ted Cruz calificó de inaceptable este caos y urgió cambios en la materia. Por separado, el también republicano Garret Graves, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara de Representantes, aseveró a través de redes sociales que los responsables rendirán cuentas.