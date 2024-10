Vinculan a Evo Morales con trata de personas y destituyen a fiscal por ordenar arresto

Evo Morales, expresidente de Bolivia, es investigado por su presunta relación con un caso de estupro, trata y tráfico de personas, según señaló la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

No obstante, poco después de haber sido emitida la orden de aprehensión contra el exmandatario, Gutiérrez denunció que este mismo miércoles fue destituida del cargo por el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, quien habría actuado por instrucciones de un superior.

De acuerdo con la ahora exfiscal, en el caso está involucrada una menor de 15 años, y detalló que, aunque se había emitido un mandamiento de aprehensión, este fue dejado sin efecto debido a una acción de libertad interpuesta en Santa Cruz.

Gutiérrez denunció presiones constantes para detener la investigación y aseguró que, además de su destitución, dos fiscales que trabajaban en el caso también fueron apartados.

“Me acaban de notificar que ya ni siquiera me dejaron entrar a las oficinas de la Fiscalía”, comentó ante medios bolivianos; además, indicó que su salida no fue voluntaria y que el memorándum de agradecimiento por sus servicios fue emitido sin su consentimiento.

Sandra Gutiérrez denuncia presiones para frenar arresto

“Yo no he renunciado, pero me llegó el memorándum de agradecimiento”, afirmó la ahora exfiscal departamental de Tarija, quien criticó al fiscal Juan Lanchipa al mencionar que había recibido órdenes directas para frenar la investigación. “No soy su empleada cualquiera, no soy su soldado”, declaró.

Por su parte, la prensa boliviana informó que Carlos Romero, exministro de Gobierno y cercano a Evo Morales, confirmó que existe una orden de aprehensión contra el expresidente , pero explicó que la misma fue anulada por una acción de libertad interpuesta en Santa Cruz.

Además, indicó que otros procesos judiciales han sido activados en contra de Evo Morales, incluyendo uno en El Alto por "instigación pública a delinquir".

Carlos Romero y Evo Morales. Foto: El Día

cehr