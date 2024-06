Frenan 12 países fórmula de paz de Ucrania; uno de ellos, México

Ucrania falló en su intento de fijar una ruta para acabar con la guerra a casi dos años y medio de ésta, pues 12 de unos 100 países invitados a la Cumbre de Paz, entre ésos México, no firmaron la declaración contra el invasor.

Pese a que sólo incluyó tres de los 10 puntos de su fórmula para frenar el peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial y la mayoría respaldó proteger su soberanía territorial, el presidente Volodimir Zelenski concluyó la reunión en Suiza sin un impacto en el rumbo de la crisis en el corto plazo.

Sólo 84 de los presentes —gobiernos y organizaciones— lo apoyaron para exigir a Vladimir Putin eliminar riesgos nucleares, proteger la seguridad alimentaria en los mares Negro y Azov e intercambiar a prisioneros y menores deportados.

Pero no todos piensan igual y un sector clave evadió la rúbrica al sugerir que no se puede negociar sin la contraparte para fijar concesiones. Entre ellos están aliados BRICS —grupo del sur creado desde 2010—, como Arabia Saudita, Brasil (en calidad de observador), Emiratos Árabes Unidos, India y Sudáfrica, a quienes se unieron México, Armenia, Baréin, Colombia, Indonesia y Tailandia por las ausencia de Rusia, no convocado, y de China, que impulsa un plan alterno.

No obstante, Kiev celebró que los pasados 15 y 16 de junio se ratificó en Bürgenstock que prevalece la unidad y la cooperación global al dar “los primeros pasos” por la paz; mientras Moscú se burló de que los invitados ni siquiera sabían cuál era el objetivo o su papel en el foro.

Y hasta elogió el apoyo a sus propuestas, pues no habrá paz duradera sin integridad territorial, acto en el que fue respaldado por varios como Chile al apuntar que se debe actuar ante esta crisis, ya que no se puede ser indiferente, pues cualquiera podría estar en ese lugar.

Muestra de ello es que se despertó más interés, líderes externan su preocupación por los bombardeos del rival a civiles y otros se suman a la postura diplomática en favor de un diálogo de alto nivel.

Al respecto, la oficina de Zelenski prevé reuniones con ministros para definir cómo implementarán lo firmado y otra cumbre aún sin fecha, pero en la que podrían ajustar la Fórmula de Paz, por lo que varios alzan la mano para ser el anfitrión, como Estados Unidos, Alemania, Francia y hasta Arabia, afín a Putin que daría otro panorama, pero Ucrania sigue firme: no cederá en la retirada total del rival y que se procese a Rusia por crímenes de guerra, a días de que Moscú planteara dar por perdidas las zonas anexadas.

Además, Ucrania desmintió que rebajara su propuesta para tener éxito; pero resalta que originalmente pedía a las tropas rusas devolver la central de Zaporiyia, lo que no quedó en la declaración, y llamó a actuar con celeridad al advertir de un alto riesgo y que ni los suministros militares serán suficientes para vencer a esa amenaza global, luego de que Dinamarca le ofreciera cazas F-16.