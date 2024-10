Harris ve riesgos con un “errático” Trump

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, elevó el tono contra el rival político al recalcar que la conducta de Donald Trump es un riesgo, por lo que instó al país a pasar la página y darle la oportunidad a ella para liderar la potencia.

Al cierre de la contienda, insistió en las diferencias con éste al señalar que cada día luce más “errático” y “trastornado”.

Desde Washington la aspirante a la Casa Blanca aprovechó las declaraciones de John Kelly, ex jefe de gabinete del magnate, al New York Times y The Atlantic en torno a elogios al dictador Adolfo Hitler, al abundar el peligro que representa un político que se dice inspirado en el responsable de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de judíos, tras sugerir que sus generales, cuando gobernó, deberían ser más leales como él. Y enfatizó ante el electorado la amenaza que sería darle el control a un líder que busca “poderes sin precedentes” con tal de perseguir a quienes llama “enemigos”.

Kamala Harris se declaró “profundamente preocupada” de que Trump rinda elogios a una figura criminal, pues según las entrevistas de Kelly el conservador sostenía que éste “hizo cosas buenas” .

Al respecto, la actual número dos de EU recalcó en la necesidad de escuchar a quienes conocen de cerca “al verdadero” Donald Trump, para ver lo que haría si regresa al poder, al explicar que sólo desea reprimir a sus rivales, aquellos que no le rinden pleitesía, que construir un país o un ejército fuerte, pues más tarde asestó que el empresario es incapaz de servir.

Y en un evento organizado por CNN en Pensilvania, Kamala reiteró su postura para exponer al oponente más que sus propuestas, pues apuntó que éste no tendría freno en la Casa Blanca y arreciaría en su retórica divisiva como lo ha hecho en campaña al atacar a los migrantes y arremeter despectivamente en su contra.

En tanto, Trump se lanzó contra ella al acusarla de compararlo con Hitler, aunque Harris sólo externó su preocupación de que se inspire en alguien como él.

Por separado, el demócrata y compañero de fórmula, Tim Walz, emitió su voto junto a su esposa Gwen y su hijo menor, Gus, quien sufragó por primera vez. Desde Minnesota el aspirante a vicepresidente se dijo entusiasmado de lo que se avecina para EU e hizo eco de un mensaje de la candidata liberal al insistir que llegó el momento de “pasar página del caos de Donald Trump”, un día después de encabezar un mitin en Michigan junto al exmandatario Barack Obama.