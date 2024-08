“No hay evidencia” de supuesta victoria chavista; opositor desaira citatorio

Uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela admitió que no existen pruebas que respalden la reelección del presidente Nicolás Maduro, mientras sigue la persecución desde la Fiscalía contra quienes acusan un “fraude”.

Juan Carlos Delpino, aliado de oposición y quien se integró a ese órgano un año antes, reveló al diario New York Times que “no ha recibido ninguna evidencia” de la supuesta mayoría que obtuvo el régimen, validada por el CNE y el Tribunal Supremo, con lo que enfatizó que la dictadura sigue sin transparentar las actas, como exige la comunidad mundial en respaldo a la disidencia que denunció el fraude del pasado 28 de julio.

El abogado puso en duda la versión oficialista y se dijo avergonzado al disculparse con su pueblo; aunque creyó en la vía electoral para acabar con el chavismo no fue suficiente y se ratificó que su incorporación al Consejo fue otra artimaña de la dictadura de legitimar la votación.

Según el testimonio que dio NYT, el exmiembro del partido opositor Acción Democrática recalcó que las cifras nunca se dieron a conocer al precisar “carezco de la evidencia que respalda el resultado”, mismo que se oficializó para apagar el ánimo de un país que confiaba en la victoria de Edmundo González, candidato respaldado por la líder María Corina Machado; sin embargo, Delpino no especificó si tuvo acceso a los datos, pues el 28J rechazó ir a la conferencia en la que el CNE dio el primer y único boletín para declarar reelecto a Maduro Moros.

Incluso, éste enlistó irregularidades cometidas en los comicios al publicar un comunicado en su cuenta de X; pese a posibles repercusiones, como adelantó al diario neoyorquino, expuso la “violación directa a la equidad electoral”, el incumplimiento de estándares del proceso y la interrupción del recuento que el chavismo justificó tras un supuesto hackeo.

Y el régimen no tardó en actuar en su contra. En vez de desmentirlo lo acusó de “abandono de cargo” por “desaparecer” el día de la cita en las urnas, acto que llega con un retraso de cuatro semanas.

Gráfico

Con ello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anticipó su destitución al indicar que el servidor huyó a Panamá y fue parte del grupo detrás del ciberataque al sistema electoral, mismo que desconoce ese triunfo.

Acto que confirma la persecución arbitraria que no cesa en Caracas, pues no descartan fincarle cargos el mismo día en que el diplomático Edmundo González desairó a la Fiscalía al no acudir al citatorio, pues no confía en ésta.

El régimen y medios locales confirmaron que el político de 74 años no se presentó a rendir testimonio por la supuesta “usurpación de funciones”, luego de divulgar información de actas en el sitio web resultadosconvzla.com. Tal como asestó en redes, el ganador, según la oposición, no acató la orden del Ministerio Público al reiterar que no hay garantías para la entrevista en la que el fiscal Tarek William Saab lo condenó por anticipado.

En respuesta, la Fiscalía emitió otro citatorio para que el disidente aclare el uso y filtración de datos confidenciales. Pero Edmundo González mantiene su postura y no se prevé que responda al llamado programado para hoy, previo a que se cumpla un mes del “fraude”, fecha en la que la oposición convocó a protestar de nuevo contra el atropello de un régimen que lleva 25 años en el poder e insiste en perpetuarse a costa de su propia gente.

Pero ayer el opositor no fue el único que recibió apoyo, pues Nicaragua, otra dictadura sancionada, defendió a Nicolás Maduro del intervencionismo.

Su homólogo Daniel Ortega se lanzó contra Brasil y Colombia, pues ambas naciones sugirieron repetir la elección por las dudas externadas por varios países y organismos en torno a los comicios que carecieron de democracia.

El centroamericano aprovechó su participación en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y enfiló sus armas contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Le exigió respete el triunfo de Maduro, lo tachó de “arrastrado” de los “imperialistas”, en referencia a EU, y recordó que tiene cola que le pisen por el caso Lava Jato, investigación de corrupción por la que Lula estuvo más de 500 días preso. Asimismo, reprochó a esas naciones por no reconocer el resultado electoral y repetir “consignas yankees”.