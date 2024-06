Hunter Biden, culpable de 3 cargos; desata más polarización

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, fue declarado culpable y podría ir a prisión por delitos federales, uno de posesión ilegal de un arma y dos por declaración falsa.

En sólo tres horas un jurado de Wilmington, Delaware, deliberó que el empresario incurrió en mentiras para obtener una pistola en 2018, y que tuvo en su poder 11 días, con ello se convierte en el primer familiar de un jefe de Estado en funciones condenado, acto inédito a 12 días de que Donald Trump, exmandatario y rival político de su padre, fuera declarado convicto por 34 cargos penales.

Tras más de una semana los 12 miembros del jurado —seis hombres y seis mujeres—determinaron que el político de 54 años ocultó su adicción para conseguir la Colt Cobra calibre 38, proceso en el que se presentó evidencia y escucharon testimonios de tres exparejas del único hijo varón que le sobrevive al líder demócrata, como Hallie Biden, viuda de Beau Biden y quien se deshizo del arma.

El mandatario abraza a su hijo al llegar a Delaware, ayer, tras el juicio. Foto: Reuters

En el juicio la fiscalía remarcó que Hunter Biden mintió deliberadamente en cuestionarios al no declarar su consumo de crack, problema del que él y la familia presidencial ya han hablado abiertamente, pero que en ese entonces le habría impedido el acceso a un arma.

El fallo llega a casi un año de que la jueza Maryellen Noreika echó atrás un acuerdo para que Hunter evitara la cárcel, con lo que ahora corre ese riesgo, pues los cargos ameritan en suma hasta 25 años tras las rejas y una multa de 750 mil dólares —casi 14 millones de pesos—.

Pero la prensa y expertos anticipan una pena menor a dos años, pues el tribunal comúnmente impone sanciones que no pasan 21 meses de reclusión y no hay agravantes, ya que no usó el arma para cometer un delito, no tiene antecedentes y ha cumplido con restricciones impuestas previamente, lo que podría ayudarle a obtener libertad condicional.

Sin embargo, la magistrada no fijó fecha para saber su destino, pero tiene 120 días para tomar la decisión, por lo que su veredicto se conocería antes de las elecciones del 5 de noviembre y después de conocer el estatus legal de Trump.

Pese a revés, Joe Biden se dice orgulloso del hombre que es Hunter. Foto: Especial

Y a la espera, Hunter Biden agradeció las muestras de cariño. Tras salir del tribunal de la mano de la primera dama, Jill Biden, y de su esposa, Melisa Cohen, remarcó que seguirá “un día a la vez”, igual que su recuperación como adicto, al tiempo que destacó la labor de su abogado, Abbe Lowell, quien se dijo decepcionado al apuntar que impugnarán, pues hay argumentos para desestimar el caso.

Más tarde, el presidente descartó indultar a su hijo. Apuntó que respetará el fallo al resaltar que tanto él como su esposa están “muy orgullosos del hombre que es hoy”, en referencia a su época más crítica cuando estuvo en el ojo del huracán por el consumo de narcóticos y escándalos sexuales. Poco después se reveló que Joe Biden suspendió su agenda para viajar a su ciudad natal y encontrarse con su hijo, y horas después circularon fotos del momento en que se abrazaron.

En tanto, el veredicto reactivó la incertidumbre y polarización en el país de cara a la revancha entre el inquilino de la Casa Blanca y el líder conservador, pues ambos bandos cruzaron ataques en torno a la decisión histórica y el sistema judicial.

Demócratas elogiaron la postura del Ejecutivo al sentenciar que se evidenció que no usa el sistema judicial ni para proteger a su familia ni para actuar contra rivales, como ha acusado repetidamente Donald Trump, al abundar que dijo que respetará la sentencia. Hecho que respaldaron analistas al comentar que dejó en claro que la justicia funciona y no hay nadie por encima de la ley.

En tanto, republicanos celebraron la decisión al anticipar que ésta impactará negativamente al debilitarlo de cara a la elección, pero sin anticipar en las similitudes del caso Trump, pues el líder de la Cámara de Representantes, Mike John-son, atizó las críticas al sugerir que son casos muy diferentes; pero incluso dentro del ala conservadora algunos admitieron que el caso Hunter Biden ratifica que no hay trato diferenciado, pues el líder no salvó ni a su hijo.