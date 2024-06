Israel se abre a plan de EU, pero batea un alto al fuego definitivo

Pese a que no coincide con la propuesta de Estados Unidos, el gobierno de Benjamin Netanyahu se dijo dispuesto a apegarse con tal se conseguir uno de sus objetivos: el retorno a casa de los 121 cautivos que siguen en Gaza.

“No es un buen acuerdo, pero queremos desesperadamente que los rehenes sean liberados; todos”, adelantó el principal asesor del premier, Ophir Falk, al medio británico Sunday Times, al sugerir ajustes, lo que evidencia que persiste el choque por demandas de Tel Aviv y del grupo terrorista Hamas, así como consejos de la comunidad mundial para proteger a millones de palestinos atrapados en el fuego cruzado.

Pero resalta, según Reuters, la intención de avanzar sobre el plan de seis semanas que el presidente Joe Biden presentó a ambos bandos como una “oportunidad histórica” luego de que un grupo judío reactivara los contactos con el enemigo con apoyo de Qatar y Egipto.

Sin embargo, líderes israelíes demandan su propia alternativa al mostrarse inconformes con lo que fijó Occidente, pues dejaron en claro que sus objetivos no cambian y no cederán en un alto al fuego definitivo, tema que establecieron desde el primer acercamiento, mientras que su contraparte insiste que su prioridad es la retirada de las tropas del invasor y que no serán ignorados.

Desde Tel Aviv insisten que la guerra continuará hasta acabar con la organización yihadista, por lo que la semana pasada aliados de Netanyahu revelaron que su operación militar se ampliará todo 2024; es decir, que no buscan un cese permanente, pese a la demanda de consolidar el llamado “día después”.

Al respecto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, enfatizó que en cualquier propuesta sus Fuerzas de Defensa (FDI) siguen firmes y evitarán a toda costa que los islámicos retomen el poder en la Franja con tal de garantizar una gobernanza en la región vecina y en favor de miles de gazatíes.

“No aceptaremos el gobierno de Hamas”, recalcó de acuerdo con el diario Times of Israel al revelar su intención de aislar al rival y lograr que los palestinos tengan un gobierno alterno a ése.

De lo contrario, advirtió, sería mantener al régimen actual y permitir que terroristas masacren, secuestren, abusen de rehenes y usen a los civiles como escudos humanos, como se ha documentado en escuelas, corredores humanitarios, refugios y hasta hospitales en toda la Franja desde el pasado 7 de octubre, acto por el que Hamas culpa al ejército rival, lo que va en contra de la tregua propuesta por Washington para conseguir el retorno de mujeres, niños y ancianos a cambio de un cese de las hostilidades.

Y Benny Gantz también se pronunció por definir las condiciones del “día después”, al poner sobre la mesa una alianza estadounidense-europea-árabe con miras a un mayor equilibrio sobre lo que pide cada sector, según la prensa local.

Pero en la zona siguen los choques que amenazan con fracturas en el gobierno y anoche hubo una reunión de emergencia del gabinete de guerra para definir sus próximos pasos y atender las divisiones que complicarían los avances.

A la par del nuevo intento de negociar en la zona en conflicto se siguen escuchando sirenas y explosiones. En el primer caso se indicó que fueron falsas alarmas, pero en algunos puntos sí detectaron lanzamientos enemigos como en Nahariya, donde hubo un incendio; mientras que en Gaza resonaron los estallidos e intensos combates, al tiempo que se recuperan más cuerpos, luego de que la Autoridad Palestina denunciara más embestidas aéreas, hecho que confirma que el ejército de Netanyahu sigue actuando en varios frentes, pues aunque se concentra en el sur responde a brotes violentos en otras zonas.

Además, las críticas por las operaciones letales no cesan y Maldivas prohibió el ingreso de israelíes a su territorio, en respuesta a la guerra.

De acuerdo con medios locales y agencias, dicha acción es una muestra de solidaridad con Palestina ante las atrocidades que vive desde hace casi ocho meses por culpa de Israel, lo que abre la puerta a más reconocimientos como Estado, aunque ese país no fijó su postura ante lo hecho por aliados europeos como España.

Acto al que se suma el reconocimiento de derechos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues por primera vez Palestina apareció en un puesto de miembro.

El ente sanitario anunció en su sesión del fin de semana que cambió de lugar a la región azotada a días de que la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldara tal acción, lo que aplaudieron varias delegaciones. Ello representa un nuevo revés para Benjamin Netanyahu, pues a la par de estas acciones cuestionaron el intento de declarar terrorista a la Agencia de Refugiados Palestinos (UNRWA) tras denunciar la presunta complicidad de ese personal con terroristas, pues éstos ingresan sin problemas a sus instalaciones y se sabe que durante la masacre los ayudaron a trasladar cuerpos de varios israelíes a Gaza o esconderlos.

Y a nivel mundial siguen las protestas, en las que esta vez en Europa y en Estados Unidos fueron en favor de Israel y para exigir la liberación de decenas de víctimas retenidas desde hace 240 días.