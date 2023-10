Israel aprieta la ofensiva; alista incursión terrestre y ampliar cerco a Hamas

Israel aprieta el cerco contra Hamas con una doble estrategia: una inminente ofensiva terrestre en Gaza, por la que urgió la evacuación de hasta 1.1 millones de civiles en la Franja e insistió en el cierre permanente del agua, electricidad y otros recursos hasta que los terroristas liberen a 97 rehenes, aunque medios señalan que serían hasta 150.

A seis días de la incursión rival, el ejército espera luz verde del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ingresar al refugio de extremistas y desmantelarlos.

“Tenemos 35 batallones en la Franja de Gaza esperando la toma de decisión del Gobierno”, adelantó el vocero de las Fuerzas de Defensa israelí, Roni Kaplan, mientras aún resuenan las sirenas por ataques ahora contra Jerusalén, pero ante los que el Domo de Hierro resiste.

En conferencia virtual desde la Embajada de México en Israel, precisó que el objetivo es “acorralar” a los sanguinarios que insisten en acabar con el pueblo judío, como dijo el premier al prometer la liquidación de los radicales como se hizo con el Estado Islámico, pues trata de identificarlos con “tecnología de reconocimiento facial” y atraparlos vivos o muertos.

Kaplan apuntó que cobrarán al rival el horror del que poco a poco se revela la magnitud con mil 300 muertos, como 247 soldados, familias quemadas vivas, bebés decapitados y mujeres violadas, mientras que la contraparte da cuenta de mil 500 y más de 420 mil desplazados, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para reforzar la estrategia, luego de que el parlamento o Knesset respaldó al gabinete de guerra, Tel Aviv cuenta con 300 mil reservistas en primera línea contra el extremista islámico para contener a Hamas, plan que reforzó el teniente Richard Hecht al adelantar una “maniobra terrestre”. Horas después Israel confirmó que es casi un hecho el plan al solicitar a Naciones Unidas la evacuación de 1.1 millones de personas, entre residentes y trabajadores humanitarios, a más tardar en 24 horas, hecho ante el que el organismo anticipa “consecuencias devastadoras”.

Al respecto, Kaplan, reservista convocado, afirmó que en un par de días Israel neutralizó a 23 integrantes de Hamas al avanzar en la erradicación de la organización criminal y bárbara y defendió la ofensiva de Tel Aviv al referir que, como democracia, luchan contra el terror, al recordar que el enemigo disparó cinco mil cohetes en su contra. Enfatizó que los propalestinos no pretendían infiltrarse por horas, sino controlar el sur de la nación, por el tipo de armas que portaban con el salvajismo que comenzó en el festival de música, donde presuntamente secuestraron a la mayoría de israelíes y extranjeros que siguen cautivos y demostró que es capaz de matar a niños y mujeres y usar como escudo al pueblo que dice defender.

En tanto, Israel rechazó negociar por los secuestrados; no obstante, el ministro de Energía, Israel Katz, abrió la puerta al advertir que “no se activará ni un solo interruptor eléctrico ni un solo grifo se abrirá y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes regresen a casa”, según un mensaje que publicó en la red social X, declaración a la que no respondieron los criminales.

Golpe a Siria alerta al eje árabe

En medio de estos ataques, Israel respondió a agresiones en Gaza y fuera de ésta en Siria. Ayer atacó cuarteles ubicados en hospitales y universidades, con lo que suman dos mil 687 objetivos alcanzados en la zona cedida hace décadas, pero también bombardeó los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo.

Los radicales que apoyan a terroristasdenunciaron esta embestida, lo que obligó a suspender operaciones por el daño en sus pistas, previo a la visita del canciller iraní, régimen cómplice.

Y la confrontación no cede, con choques que amenazan con arrastrar a más naciones, luego del doble golpe a Siria y por los que regímenes aliados como Irán denunciaron actos genocidas.

Incluso, el gobierno de Ebrahim Raisi advirtió que más naciones podrían verse afectadas en esta guerra, al apuntar al eje árabe para dar una respuesta firme a Tel Aviv por presuntos crímenes de guerra, pero Teherán sigue en la mira por participar en esta ofensiva, hecho por el que Estados Unidos congeló de nuevo los fondos que liberó Joe Biden hace días.

Persiste respaldo

Estados Unidos mantiene su total apoyo a Netanyahu, muestra de ello fue el viaje del secretario de Estado, Antony Blinken. En conferencia conjunta con el premier recalcó que éste Aviv no se defenderá al enviar ayuda y el Congreso se solidarizó con el país.

Pero no todo avanza según el plan, pues pese a que los británicos ofrecieron ayuda, la unidad en Israel se agrieta. Pese a la creación del Gobierno de emergencia, el exlíder Yair Lapid descartó sumarse al criticar el “fracaso” en seguridad, pues el grave fallo provocó la peor matanza.

Tema en el que el jefe del Estado mayor del ejército, Herzi Halevi, admitió varios “errores”, pero aseveró que estos serán investigados a futuro, pues la prioridad ahora es detener la embestida.

Y más naciones piden cautela. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que la respuesta sea firme pero justa, ante las quejas por el daño al pueblo palestino; tema en el que organizaciones denunciaron el asedio contra inocentes que no reconocen a Hamas como su autoridad. Por separado, Human Rights Watch (HRW) acusó a ambos bandos de violar normas internacionales y señaló a Israel por usar armas prohibidas por el presunto lanzamiento de bombas de fósforo contra Gaza y Líbano, donde opera Hezbolá.

Congresistas estadounidenses muestran su solidaridad con Israel con una vigilia. Foto: AP

Temen ira desatada

En medio de la escalada, Israel instó a sus connacionales en el extranjero a tomar precauciones, por el riesgo de que Hamas eleve el horror.

Sin adelantar si hay países en riesgo, el Ministerio de Exteriores llamó a la población a mantenerse a salvo luego de que el exmando de Hamas Khaled Meshaal convocó a protestas hoy en el “día de ira” en supuesta defensa de Palestino. Sin embargo, éste aprovechó la disputa para empujar a los árabes a enfrentar a Israel, al solicitar el respaldo de Jordania, Siria, Líbano y Egipto en medio de esta guerra que amenaza con extenderse.

En contraste, el presidente palestino, Mahmud Abbas, abogó por la liberación de rehenes, la paz y reabrir el corredor humanitario que afectará gravemente al pueblo, que resistía sólo por la ayuda en la frontera, esto mientras la población admite que se les acaban los insumos, los hospitales siguen desbordados por el nivel de letalidad y el personal de salud no resiste, pero ONU apoyo al destinar 294 millones de dólares a Gaza y Cisjordania.