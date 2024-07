¿Cuál es el estado de salud de Joe Biden? Experto en parkinson habría visitado al presidente de EU

Las especulaciones sobre el estado físico y mental del presidente y aspirante a la reelección en Estados Unidos, Joe Biden, continúan y ahora fueron alimentadas por reportes que indican que un experto en Parkinson visitó la Casa Blanca.

El neurólogo y especialista del Centro Médico Walter Reed, Kevin Cannard, acudió a la residencia ocho veces en un lapso de igual número de meses, lo que quedó documentado en el libro de registro entre julio de 2023 y marzo de este año, de acuerdo con publicaciones de medios como el diario The New York Times y The New York Post.

Joe Biden debate performance 2019 vs. 2024 pic.twitter.com/pgFVNMEk3u — D77 (@d77now) July 1, 2024

Sin embargo, se desconoce si sus constantes visitas, que no son una sorpresa como colaborador desde hace años, fueron por alguna consulta o atención específica, pero llama la atención luego de que en los últimos meses y, especialmente, en el debate el líder demócrata de 81 años dejó dudas por episodios en los que no termina sus frases, parece distraído o luce cansado, por lo que su contendiente por la presidencia, Donald Trump, ha ironizado sobre sus problemas cognitivos.

Pero destaca, según datos de la prensa estadounidense, que en una de estas visitas a la Casa Blanca en enero pasado Cannard, quien lleva dos décadas estudiando el Parkinson, se reunió con el médico del mandatario, Kevin O’Connor. Además, se detalló que el periodo con más visitas en años anteriores fue entre 2012 y 2014 cuando Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente bajo la gestión de Barack Obama.

Ante las dudas, la Casa Blanca evitó responder pero abundó que siempre hay una amplia variedad de especialistas que asesoran al gobierno y destaca que en febrero pasado se difundió información sobre su chequeo anual que le realizó O’Connor en el que se descartaban trastornos neurológicos.

Más información Biden podría decidir en unos días si sigue en la carrera presidencial, asegura gobernador de Hawai

¿Qué es el Parkinson y cuáles son sus síntomas?

El Parkinson es un trastorno cerebral que afecta al sistema nervioso y puede ocasionar movimientos involuntarios como temblores, rigidez y problemas de coordinación, así como dificultades para hablar.

Esta enfermedad evidencia deteriora el estado de adultos mayores, pero también se dan casos en jóvenes, misma que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “está aumentando rápidamente” a nivel mundial al alcanzar los 8.5 millones de pacientes con ese trastorno, según datos de 2019.

Aunque no existe una cura sí hay tratamientos para disminuir los síntomas y movimientos que no controlan ejercicios de fuerza y movilidad, incluso en algunos casos de sugieren cirugías para regular la condición.

Entre los síntomas más conocidos están los temblores que comúnmente se observan en extremidades, principalmente en manos y dedos, rigidez que puede dificultar el hablar y hasta comer, movimientos lentos, pérdida del equilibrio así como dolor, problemas de sueño y deterioro cognitivo.

KT

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.