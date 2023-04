Joven que mató a 4 menores en guardería de Brasil ¿lo hizo por un reto viral?

La Policía de Santa Catarina investiga la presunta relación de homicidio múltiple con un hacha en una guardería con un reto viral cuyo objetivo es provocar muertes, pues aún no identifican el motivo que llevó a Luis Henrique de Lima a asesinar a cuatro niños tras saltar una de las bardas del inmueble Esquina del Buen Pastor.

Funcionarios de la provincia de Blumenau abrieron la especulación luego de que revelaran a medios locales que se sospecha que el agresor de 25 años, quien ya se encuentra detenido, actuó poco después de organizar en línea el ataque perpetrado este 5 de abril.

Es una de las líneas de investigación

Aún con esto, las autoridades no confirmaron tal versión, pero admitieron, según medios locales, que siguen esa pista como línea de investigación y ya rastrean sus actividades en línea con apoyo de la Comisaría de Delitos Informáticos, pues le decomisaron una computadora.

Al respecto, el jefe de la División de Investigación Criminal de Blumenau, Ronnie Esteves, señaló “sabemos que en las redes sociales están pasando muchas cosas”, pero pidió a la población esperar al esclarecimiento de los hechos, según información publicada por Correio do Povo.

Los habitantes en Brasil prendieron veladoras para acompañar a los niños y niñas de la guardería en Brasil. Reuters

El culpable no ha rendido declaración

Hasta el momento el sujeto bajo custodia y a quien imputarán cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio no ha rendido declaración sobre el ataque de ayer, mientras las familias alistan los funerales de las víctimas, con apoyo de la comunidad.

Incluso, se reveló que el gobernador, Jorginho Mello, y el Senado, decretaron tres días de luto en solidaridad con las víctimas de entre cinco y siete años de edad, y ya planearon cambios para reforzar la seguridad en todas las escuelas del país, pues éste fue el segundo ataque escolar letal en menos de 10 días.

En tanto, esta mañana fueron dados de alta los menores que permanecieron casi 24 horas en el hospital tras sufrir lesiones durante el ataque de ayer. Además, algunos padres declararon a The Associated Press que sus hijos desconocen las gravedad de lo sucedido, pues creen que se trató de un robo, pues no les han dicho que ahí murieron cuatro de los más de 40 niños que se encontraban al interior.