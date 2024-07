Kamala reta a Trump y ya prevén respaldo de Obama

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, mantiene una actitud frontal ante el candidato republicano, Donald Trump, al retarlo a debatir, mientras las encuestas y posibles nuevos apoyos parecen impulsar cada vez más a la exfiscal.

El exmandatario externó su interés por debatir con ella al alardear que se convertiría en su próxima víctima, luego del presidente Joe Biden —quien abandonó la contienda electoral esta semana—, ante lo que la número dos de la potencia no se achicó y sorprendió a éste al afirmar “vamos”, pues recordó que ya hay fecha.

Luego de viajar a Houston, Texas, donde se reunió con sindicatos, la número dos de la nación acusó al contendiente de querer cambiar lo ya acordado. “Él ya había aceptado, ahora parece que da marcha atrás”, lanzó mordazmente, luego de que el convicto sugiriera cambiar de anfitrión el cara a cara, pues él prefiere presentarse ante una cadena afín como Fox News que ante ABC News.

De inmediato, Kamala aprovechó la declaración para confrontarlo; incluso, lo dejó mal parado al referir que ahora ya no quiere el debate que hace semanas las campañas firmaron sería el 10 de septiembre y esa fecha no cambia, pese a que el ejecutivo federal abandonó la contienda tras reivindicar que su “ambición personal” no se interpondría en el futuro de EU y que es momento de abrirle paso a las nuevas generaciones.

En respuesta, en un intento de desmentirla, la campaña del magnate pareció retractarse del acuerdo al ironizar que cómo se puede mantener ese cronograma si los demócratas ni siquiera definen quién será su candidato o candidata.

Y Donald Trump arreció las críticas contra la responsable de la crisis fronteriza al tacharla de radical. A través de su cuenta de Truth Social, enlistó los supuestos fracasos de Harris, como la irrupción ilegal de 15 millones de migrantes a EU, una inflación histórica, que no es popular y hasta que ocultó el supuesto deterioro mental del aún presidente.

Y la embestida no para con él, pues medios rescataron declaraciones polémicas del candidato a vicepresidente republicano, JD Vance, contra Kamala, a quien descalificó al decir en 2021 que mujeres que no son madres son “miserables” y quieren arrastrar a los demás a ello.

Pero de inmediato la vicepresidenta fue arropada; Kerstin Emhoff, quien estuvo casada con la actual pareja de Kamala, Doug Emhoff, la defendió de la postura sexista al asegurar a CNN que sí es mamá desde hace casi 10 años cuando se sumó a su familia “ensamblada” y elogió lo amorosa y protectora que es con sus hijos, Cole y Ella; y la menor de sus hijastros ironizó cómo no va a ser su mamá si desde hace 10 años tiene dos lindos hijos. Defensa a la que se sumó la ex primera dama Hillary Clinton al cuestionar que Vance vulnere o minimice así los derechos de las mujeres.

Pero ni esos golpes sacuden la campaña de la demócrata que cada día toma más confianza y se afianza, luego de que en cuestión de días las sondeos la colocan pisándole los talones al magnate.

En este arranque récord una encuesta del diario New York Times y Siena College la coloca con 47 por ciento de la preferencia ante 48 del rival, evidenciando su importante crecimiento y la recuperación de esa fuerza política.

Además, se prevé, de acuerdo con medios de EU, que el exmandatario Barack Obama, la respalde igual que Biden y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, pues el primer líder de raza negra en el país la sigue de cerca y tiene comunicación con su equipo.

Y para expandir su campaña, ayer Kamala Harris se unió ayer a la red social TikTok para acercarse a los jóvenes. Con el mensaje “ya era hora de unirme”, publicó su primer video que en cuestión de horas superó 3.6 millones de reproducciones al cierre de esta edición, proceso que busca reforzar con la elección de su compañero de fórmula y en el que una larga lista se acorta presuntamente a sólo dos perfiles: Andy Beshear, gobernador de Kentucky, y Josh Shapiro, homólogo de éste en Pensilvania.